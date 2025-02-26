Helikopterle mısır tarlasına acil iniş yaptı! Honduras Devlet Başkanı Castro’yu gören işçiler şoke oldu

Düzenleme: Kaynak: DHA

Honduras Devlet Başkanı Xiomara Castro'yu taşıyan helikopter, kötü hava koşulları nedeniyle Santa Cruz de Yojoa'da bir mısır tarlasına acil iniş yaptı. Castro'yu gören işçiler şaşkına dönerken, güvenlik güçleri alarma geçti.

Helikopter, San Pedro Sula kentinden Tegucigalpa'ya giderken olumsuz hava koşulları nedeniyle Cortes bölgesine bağlı Santa Cruz de Yojoa kasabasında mısır tarlasına acil iniş yapmak zorunda kaldı.

helikopterle-misir-tarlasina-acil-inis-yapti-honduras-devlet-baskani-xiomara-castroyu-goren-isciler-soke-oldu-yenicag-9.jpg

Yetkililer, Devlet Başkanı Castro'nun olaydan yara almadan kurtulduğunu açıkladı.

helikopterle-misir-tarlasina-acil-inis-yapti-honduras-devlet-baskani-xiomara-castroyu-goren-isciler-soke-oldu-yenicag-11.jpg

Gazetecilere konuşan Castro, "San Pedro'dan Tegucigalpa'ya geliyorduk ancak hava şartları nedeniyle devam edemedik ve geri de dönemedik. Bu yüzden acil iniş yapmak zorunda kaldık. Hepimiz çok iyiyiz, ilginiz için teşekkür ederim." dedi.

helikopterle-misir-tarlasina-acil-inis-yapti-honduras-devlet-baskani-xiomara-castroyu-goren-isciler-soke-oldu-yenicag-10.jpg

Honduras Dışişleri Bakanı Eduardo Enrique Reina da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Devlet Başkanı ve beraberindekiler, iş gezisi sırasında seyahat ettikleri helikopterin kötü hava koşulları nedeniyle ülkenin kuzeyindeki Santa Cruz de Yojoa'ya acil iniş yapmasının ardından güvenli bir şekilde yollarına devam etti." ifadesini kullandı.

helikopterle-misir-tarlasina-acil-inis-yapti-honduras-devlet-baskani-xiomara-castroyu-goren-isciler-soke-oldu-yenicag-1.webp

İçi dumanla kaplanan uçak acil iniş yaptı! Havada büyük panikİçi dumanla kaplanan uçak acil iniş yaptı! Havada büyük panik

helikopterle-misir-tarlasina-acil-inis-yapti-honduras-devlet-baskani-castroyu-goren-isciler-soke-oldu1.jpeg

helikopterle-misir-tarlasina-acil-inis-yapti-honduras-devlet-baskani-castroyu-goren-isciler-soke-oldu6.jpeg

helikopterle-misir-tarlasina-acil-inis-yapti-honduras-devlet-baskani-castroyu-goren-isciler-soke-oldu7.jpeg

helikopterle-misir-tarlasina-acil-inis-yapti-honduras-devlet-baskani-castroyu-goren-isciler-soke-oldu9.jpeg

ABD’ye ait 2 F-35 savaş uçağı Japonya’ya acil iniş yaptıABD’ye ait 2 F-35 savaş uçağı Japonya’ya acil iniş yaptı

helikopterle-misir-tarlasina-acil-inis-yapti-honduras-devlet-baskani-castroyu-goren-isciler-soke-oldu10.jpeg

helikopterle-misir-tarlasina-acil-inis-yapti-honduras-devlet-baskani-xiomara-castroyu-goren-isciler-soke-oldu-yenicag-6.jpg

Son Haberler
Saray'ın ışıkları bu gece sabaha kadar yanacak! AKP'li anket şirketten Erdoğan'ı uykusuz bırakacak sonuç
Saray'ın ışıkları bu gece sabaha kadar yanacak! AKP'li anket şirketten Erdoğan'ı uykusuz bırakacak sonuç
Mikro yaşam! Küçük alanlarda daha sürdürülebilir bir gelecek
Mikro yaşam! Küçük alanlarda daha sürdürülebilir bir gelecek
Messi’den forma isteyen hakeme büyük şok!
Messi’den forma isteyen hakeme büyük şok!
Bandırma'da kaygan yolda zincirleme kaza
Kaygan yolda zincirleme kaza!
Kayıp olarak aranan şahıs dolandırıcıların eline düşmüş!
Kayıp olarak aranan şahıs dolandırıcıların eline düşmüş!