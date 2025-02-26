Helikopterle mısır tarlasına acil iniş yaptı! Honduras Devlet Başkanı Castro’yu gören işçiler şoke oldu

Helikopter, San Pedro Sula kentinden Tegucigalpa'ya giderken olumsuz hava koşulları nedeniyle Cortes bölgesine bağlı Santa Cruz de Yojoa kasabasında mısır tarlasına acil iniş yapmak zorunda kaldı.

Yetkililer, Devlet Başkanı Castro'nun olaydan yara almadan kurtulduğunu açıkladı.

Gazetecilere konuşan Castro, "San Pedro'dan Tegucigalpa'ya geliyorduk ancak hava şartları nedeniyle devam edemedik ve geri de dönemedik. Bu yüzden acil iniş yapmak zorunda kaldık. Hepimiz çok iyiyiz, ilginiz için teşekkür ederim." dedi.

Honduras Dışişleri Bakanı Eduardo Enrique Reina da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Devlet Başkanı ve beraberindekiler, iş gezisi sırasında seyahat ettikleri helikopterin kötü hava koşulları nedeniyle ülkenin kuzeyindeki Santa Cruz de Yojoa'ya acil iniş yapmasının ardından güvenli bir şekilde yollarına devam etti." ifadesini kullandı.

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