Helikopterler için gölet kazdılar! Alevlerle savaşta dördüncü gün

Kaynak: DHA

Bursa’da 4 gündür devam eden orman yangınları söndürmek için bölge halkı geçesini gündüzüne kadar çalışıyor. Yanan ağaçları kurtarmak için seferber olan vatandaşlar iş makineleri ile kazdıkları alana branda sererek suyla doldurdu. Helikopterlerin havada erken müdahalesine destek veriyor.

Bursa'daki orman yangını 4'üncü gününde; yanan alanlar dronla görüntülendi (7)

Bursa'nın Orhaneli ve Harmancık ilçelerinde devam eden orman yangınını söndürme çalışmalarına vatandaşların desteği sürüyor. Orhaneli-Harmancık yolu arasında iş makineleri ile kazarak çukur oluşturdukları alanın üstünü brandayla kaplayan vatandaşlar, su tankerleri ve hortumlarla çukuru suyla doldurup, yangın söndürme helikopterleri için gölet oluşturdu. Gölet ve helikopterlerin buradan su aldığı anlar, DHA muhabirleri tarafından görüntülendi.

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