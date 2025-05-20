Heliz otu ve mantar zehirlenmesiyle ilgili uzmanlardan hayat kurtaran uyarılar

Bahar mevsimiyle birlikte doğadan toplanan bitkiler ve mantarlar sofralarda yerini alırken, uzmanlar heliz otu ve mantar zehirlenmesi konusunda ciddi uyarılarda bulundu.

Heliz otu, özellikle Doğu Anadolu’da hem lezzet hem de şifa kaynağı olarak bilinse de, yanlış tüketimi karaciğer yetmezliğine varan ciddi sağlık sorunlarına yol açabildi. Aynı şekilde, doğadan toplanan mantarların bilinçsiz tüketimi, her yıl Türkiye’de onlarca can kaybına neden oldu.

Bilimsel araştırmalar ve uzman görüşleri, bu doğal ürünlerin dikkatli tüketilmesi gerektiğini bir kez daha ortaya koydu.

HELİZ OTUNUN BİLİNMEYEN TEHLİKELERİ

Heliz otu, Van ve Hakkari gibi bölgelerde yaygın olarak tüketilen, otlu peynirden keledoş yemeğine kadar pek çok yöresel lezzette kullanılan bir bitki. Ancak, bilinçsiz veya aşırı tüketimi ciddi sağlık riskleri barındırdı.

Heliz otu, yanlış şekilde veya fazla tüketildiğinde karaciğer yetmezliğine kadar varan ciddi komplikasyonlara neden olabilir. Bahar aylarında acil servislerimizde bu tür vakalarla sıkça karşılaşıyoruz.

“Phytotherapy Research” dergisinde yayımlanan bir çalışma, bazı yabani bitkilerin, özellikle yanlış işleme veya aşırı tüketim durumunda toksik etkiler yaratabileceğini gösteriyor. Heliz otunun faydaları, doğru işleme ve ölçülü tüketimle sınırlı; aksi takdirde, karaciğer ve böbrek fonksiyonlarını olumsuz etkileyebiliyor.

HELİZ OTU

MANTAR ZEHİRLENMESİ: ÖLÜMCÜL BİR HATA

Doğadan toplanan mantarların tüketimi, Türkiye’de her yıl ciddi sağlık sorunlarına ve ölümlere yol açtı.

Uzmanlar, mantarların geniş çeşitliliği nedeniyle zehirli türlerin ayırt edilmesinin zor olduğunu vurguladı.

“The Lancet” dergisinde yayımlanan bir araştırma, mantar zehirlenmelerinin %95’inin Amanita phalloides (köygöçüren) gibi ölümcül türlerden kaynaklandığını ortaya koydu. Bu mantar, tüketimden 6-12 saat sonra bulantı, kusma, ishal ve karın ağrısı gibi belirtilerle başlayıp karaciğer ve böbrek yetmezliğine yol açabiliyor.

Zehirli ve zehirsiz mantarları ayırt etmek, uzmanlar için bile zor. Tükettiğiniz mantarın türünü bilmiyorsanız, asla riske girmeyin.

BELİRTİLER VE ERKEN MÜDAHALENİN ÖNEMİ

Mantar zehirlenmesi belirtileri, mantarın türüne bağlı olarak değişti. Tüketimden 2 saat içinde ortaya çıkan belirtiler arasında sersemlik, tansiyon düşüklüğü, bulanık görme, yüz ve boyunda kızarıklık, ağızda metalik tat, bulantı ve terleme yer aldı. Daha tehlikeli türlerde ise belirtiler 6 saat veya daha sonra ortaya çıkarak karaciğer ve böbrek hasarına yol açabiliyor.

Heliz otu zehirlenmesinde ise genellikle karın ağrısı, bulantı ve halsizlik gibi belirtiler görülüyor, ancak ciddi vakalarda karaciğer yetmezliği riski bulunuyor.

ABD’deki Johns Hopkins Üniversitesi’nden toksikolog Dr. Thomas Hale, “Mantar veya bitki zehirlenmesinde erken müdahale hayati önem taşır. Belirtiler fark edildiğinde, hastanın yediği bitki veya mantar örneğiyle birlikte en yakın sağlık kuruluşuna başvurulması gerekir” dedi.

Uzmandan kritik uyarı: Gebelik zehirlenmesine dikkat!

DOĞRU BİLİNEN YANLIŞLAR: EFSANELERE İNANMAYIN

Halk arasında mantar zehirlenmesiyle ilgili yaygın yanlış inanışlar, tehlikeyi daha da artırdı.

“Yoğurtla tüketilen mantar zehirlemez”, “pişirilen mantar zararsızdır” veya “renkli mantarlar zehirlidir” gibi bilgiler bilimsel temelden yoksun. Benzer şekilde, heliz otunun her türünün zararsız olduğu veya fazla tüketiminin sorun yaratmayacağı düşüncesi de yanlış.

Heliz otu, doğru işlendiğinde besleyici ve lezzetli bir bitki. Ancak, yanlış türlerin toplanması veya uygun şekilde hazırlanmaması toksik etkilere yol açabilir.

NASIL ÖNLEM ALINMALI?

Uzmanlar, heliz otu ve mantar tüketiminde şu önlemleri önerdi:

Heliz otu: Sadece güvenilir kaynaklardan temin edilmeli ve uzmanlar tarafından önerilen şekilde işlenmeli. Aşırı tüketimden kaçınılmalı.

Mantar: Doğadan toplanan mantarlar yerine, marketlerde satılan kültür mantarları tercih edilmeli. Ambalajlı ürünlerin etiket bilgileri kontrol edilmeli.

Belirti fark edildiğinde: Bulantı, kusma, karın ağrısı gibi belirtiler görülürse, vakit kaybetmeden bir sağlık kuruluşuna başvurulmalı. Mümkünse, tüketilen bitki veya mantar örneği doktora gösterilmeli.

Acil durumlar: Zehirlenme şüphesinde, Türkiye’deki Ulusal Zehir Danışma Merkezi’ni (UZEM) 114 numaralı hattan arayarak bilgi alınabilir.

Mantar zehirlenmelerine karşı uzmanlardan hayat kurtaran uyarılar geldi.

BİLİMSEL VERİLERLE DESTEKLENEN RİSKLER

Türkiye, zengin bitki ve mantar florasıyla dikkat çekiyor, ancak bu çeşitlilik aynı zamanda riskleri de beraberinde getirdi.

“Journal of Ethnopharmacology”de yayımlanan bir çalışma, yabani bitkilerin bilinçsiz tüketiminin toksisiteye yol açabileceğini doğruladı.

Mantar zehirlenmeleriyle ilgili olarak, Türkiye’de her yıl yaklaşık 100 zehirli mantar türünden kaynaklanan vakalar raporlanıyor, bunların 10’u ölümcül sonuçlar doğurabiliyor.

Bahar aylarında doğadan bitki ve mantar toplama kültürü yaygın, ancak bilinçsiz tüketim trajik sonuçlara yol açıyor. Eğitim ve farkındalık bu konuda hayati önem taşıyor.

Heliz otu ve mantar, doğanın sunduğu lezzetli ve besleyici ürünler olabilir, ancak bilinçsiz tüketim hayatı riske attı.

Uzmanlar, heliz otunun doğru işlenmesi ve sadece kültür mantarlarının tüketilmesi gerektiğini vurguladı.

Bilimsel araştırmalar ve uzman uyarıları, erken müdahalenin ve bilinçli tüketimin önemini bir kez daha ortaya koydu.