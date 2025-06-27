Hellblade 2 yeni sürümüyle fark yaratmaya geliyor

Ninja Theory tarafından geliştirilen Senua’s Saga: Hellblade 2'nin gelişmiş versiyonu, 12 Ağustos'ta PlayStation 5 ve bilgisayar için Steam ve Xbox platformları üzerinden oyuncularla buluşacak. Xbox ve PC kullanıcıları için ücretsiz bir güncelleme olarak sunulacak bu sürüm, PlayStation 5'e ilk kez geleceği için 49,99 dolar etiketiyle satışa çıkacak. Oyunseverler için sunulan 69,99 dolarlık Deluxe Edition ise optimize edilmiş orijinal Hellblade: Senua’s Sacrifice ve oyunun müziklerini de içerecek. Daha önce PS4 sürümüne sahip olanlar ise PS5 versiyonuna ücretsiz geçiş yapabilecek.

Xbox'tan yapılan açıklamaya göre, geliştirilmiş versiyon yeni bir performans modunu beraberinde getirerek 60 FPS'de akıcı bir deneyim sunacak. "PC'de, kişisel donanımınıza bağlı olarak performansta daha fazla esnekliğe sahip olduğunuz yerde, bu kaliteyi daha da artırmak için artık 'Çok Yüksek' bir ön ayar sunuyoruz," ifadeleriyle PC oyuncularına sunulan iyileştirmeler vurgulandı. Oyun ayrıca Steam Deck için de doğrulanmış olacak. Orijinal oyundaki "Karanlık Çürüme" mekaniğini içeren isteğe bağlı yeni bir oyun modu ve hareket sekmesiyle genişletilmiş fotoğraf modu da oyuna eklenecek. Geliştiricilerden ve oyuncularından dört saatlik yorum içeren bir yapımcı yorum modu da dikkat çeken yenilikler arasında yer alıyor.