Helldivers 2'de Meatballs kâbusu

13 Mayıs’ta Singularity Party’ye yapılan sürpriz saldırıyla birlikte Helldivers 2 evrenine yeni bir düşman birimi eklendi. Illuminate fraksiyonuna ait olan bu birim, Fleshmob ya da topluluk arasında bilinen adıyla “Meatballs”, oyunun dengesini değiştirdi. Voteless isimli varlıkların birleşmesiyle oluşan bu devasa yaratıklar, görünümleriyle tiksindirici oldukları kadar savaş alanında da tehlikeli.

Bu birimlerin can seviyesi tam 6000. Üstelik şaşırtıcı derecede hızlılar. Görevleri tamamlamaya çalışan oyuncuların üzerine hızla ilerliyor, onları durdurmak için tüm güçleriyle saldırıyorlar.

ZAYIF NOKTALARI NERESİ?

Fleshmobların en belirgin zayıf noktası, vücutlarının çeşitli yerlerinden dışarı doğru fırlamış kafalar. Oyuncular, bu kafalara nişan alarak etkili saldırılar gerçekleştirebiliyor. Ayrıca, oyuncuların favori silahlarından biri olan W.A.S.P., bu yaratıkları sadece 3-4 isabetli atışla etkisiz hale getirebiliyor.

Bir başka oyuncu, “Eruptor, strafing yapan hava birimlerini tek atışta indiriyor, parçalanan şarapnel ise Fleshmob’ları hızla eritiyor” dedi. Ayrıca AMR ve HMG gibi ağır silahlarla diz kapaklarına nişan almanın etkili olduğu da belirtildi.

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ALTERNATİF TAKTİKLER: KAÇ YA DA SAPTIR

Bazı oyuncular doğrudan çatışmak yerine kaçmayı ya da yaratıkları birbirine düşürmeyi tercih ediyor. Kullanıcı nerd3424, “Eğer onları ateşe verir ya da zehirlerseniz, öfkeye kapılıp etrafa saldırıyorlar. Diğer Voteless’ları bile öldürebiliyorlar” açıklamasında bulundu.

N4G Unlocked’ın görüntüleriyle belgelenen bu yeni tehdit, oyuncular arasında heyecan ve endişe yaratırken, strateji geliştirmek isteyenler için de bir meydan okuma niteliği taşıyor.