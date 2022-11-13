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  • Pınar Deniz'in duşta verdiği poz olay oldu. Hem beğenildi, hem de eleştirildi

Pınar Deniz'in duşta verdiği poz olay oldu. Hem beğenildi, hem de eleştirildi

Kanal D'nin reyting rekortmeni dizisi Yargı'da fırtınalar estiren güzel oyuncu Pınar Deniz, duş pozuyla yorum yağmuruna tutuldu. Güzel oyuncunun paylaşımı, kısa sürede 100 bine yakın beğeni aldı

Haber Giriş: 13 Kasım 2022 Pazar - 10:06
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Hem beğenildi, hem de eleştirildi. Pınar Deniz'in duşta verdiği poz olay oldu

Pınar Deniz'in duşta verdiği poz olay oldu. Hem beğenildi, hem de eleştirildi
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Meslektaşı Kaan Yıldırım ile yeni bir birlikteliğe  başlayan ünlü oyuncu Pınar Deniz, bu defa duş paylaşımıyla ilgi odağı oldu.

Küvetin kenarında poz veren Pınar Deniz'e takipçileri kayıtsız kalamadı. Cesur paylaşıma ''Fazla popüler olunca arkasından böyle fotoğraflar geliyor, yazık'', ''Gerek var mıydı gerçekten bu poza'' ve ''Ceylin Hanım ne yapıyorsunuz'' gibi yorumlar yapıldı.

Bazı takipçileri ise ''Yandı buralar'', ''Her halin güzel'' ve ''Dünyanın en güzel kadını'' gibi övgü dolu yorumlarda bulundu.

Geçmişte Yiğit Kirazcı ile aşk yaşayan Pınar Deniz, yakın zaman önce Kaan Yıldırım ile beraber olduğunu sevenlerine ilan etmişti. Aşklarını göz önünde yaşayan ünlü çift, mutluluk pozlarını sık sık takipçilerinin beğenisine sunuyor. Sevgilisi Pınar Deniz'in doğum gününü kutlayan Kaan Yıldırım, aşk paylaşımına ''Hep gül, hep gülelim. İyi ki varsın sevgilim'' notunu düşmüştü.

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