Bakliyatın sağlık üzerindeki mucizevi etkileri bilimsel araştırmalarla bir kez daha kanıtlandı.

Mercimek, nohut, fasulye, barbunya ve bezelye gibi bakliyat türleri, yüksek lif, protein, vitamin ve mineral içeriğiyle “süper gıda” kategorisinde yer alıyor.

Türkiye Gıda ve Beslenme Derneği’nin son raporuna göre düzenli bakliyat tüketen bireylerde Tip 2 diyabet riski %35, kalp-damar hastalıkları riski ise %22 oranında azalıyor.

İçerdikleri çözünür lif sayesinde kötü kolesterol (LDL) düşerken, kan şekeri ani yükselişlerden korunuyor. Bu özellikleriyle özellikle Ramazan sonrası ani şeker dalgalanmalarını önlemede önemli rol oynuyor.

Bakliyat aynı zamanda sürdürülebilir protein kaynağı olarak öne çıkıyor. 1 kg et üretmek için 15 bin litre su harcanırken, aynı miktar protein için sadece 2.500 litre su yeterli oluyor. Çevre dostu olmasının yanı sıra ekonomik fiyatlarıyla her bütçeye uygun.

Uzmanlar haftada en az 3-4 kez bakliyat tüketilmesini öneriyor. Türk mutfağında mercimek çorbası, nohut yemeği, kuru fasulye gibi geleneksel tarifler bu alışkanlığı kolaylaştırıyor. Diyetisyenler, “Et tüketimini azaltıp bakliyata yönelmek hem sağlığı hem de bütçeyi korur” diyor.

Sonuç olarak bakliyat, hem bireysel sağlık hem de gezegenimizin geleceği için vazgeçilmez bir besin grubu olmayı sürdürüyor. Sofralarınızdan eksik etmeyin!