Hem çalışıp hem çocuklarına bakan fedakar baba Türkiye gündemine oturdu

Hem çalışıp hem çocuklarına bakmaya çalışan İbrahim ustanın iş kıyafetleri ile mutfakta çocuklarına yemek yaptığı görüntüler sosyal medyada paylaşılınca büyük ilgi gördü. Görüntüleri paylaşan ise İbrahim ustanın küçük kızı oldu.

İşten çıkarıldığı için yevmiyeli olarak çalıştığını söyleyen babanın tek istediği ise sigortalı bir işte çalışmak oldu.

İzmir'de gündelik işlerde çalışan ve üç çocuğuna tek başına bakan demir doğrama ustası İbrahim Kale'nin evde evlatlarına yemek yaptığı görüntü sosyal medyada ilgi gördü.

"BENİM BABAM BİR DAHİ BİLİYOR MUSUNUZ?"

İzmir'in Konak ilçesinde oturan ve eşiyle yaklaşık 1 yıldır ayrı yaşayan 46 yaşındaki İbrahim Kale'nin, iş kıyafetleriyle mutfakta yemek yaptığı ve kızının "Bugün biz okuldan geldik, babam da işten geldi. Evi toplamış, yemeğimizi yaptı. Benim babam bir dahi biliyor musunuz?" diyerek paylaştığı ev hallerinin görüntüsü sosyal medyada çok sayıda kişi tarafından izlendi.

Baba İbrahim Kale, yaptığı açıklamada, 7, 10 ve 17 yaşındaki üç çocuğuna hem annelik hem babalık yaptığını anlattı.

"BİRKAÇ AY SONRA İŞTEN ÇIKARILDIM"

Demir doğrama ustası olduğunu söyleyen İbrahim Kale, "Torbalı'da bir fabrikada çalışıyordum. Ailevi sorunlar olunca eve erken gelip yemek yapmam gerekiyordu. İş yerim birkaç ay müsaade etti fakat sonra işten çıkarıldım." diyerek durumunu anlattı.

İbrahim usta yevmiyeli olarak iş buldukça çalıştığını, sabah evden çıkmadan sobayı yaktığını, çocuklarının kahvaltısını hazırladığını anlatarak, 17 yaşındaki oğlunun çalıştığını, küçük oğlu ve kızının ise öğlen okula gittiklerini aktardı.

"SİGORTALI BİR İŞİM OLSUN BAŞKA BİR ŞEY İSTEMEM"

İşten sonra hemen eve koştuğunu, sobayı yakarak evi topladığını ve akşam yemeği için mutfağa girdiğini anlatan fedakar baba , "Çocuklar okuldan gelince çok sevinçli oluyorlar. Ne pişirdiğimi görmek için girer girmez mutfağa koşuyorlar. Onların o sevincini görmek, benim bütün yorgunluğumu alıyor." diye konuştu.

Çocuklarını çok sevdiğini belirten Kale, "Bir baba olarak çocuklarımın başındayım, olmak zorundayım zaten. Evlatlarıma bakmaktan gururluyum, çocuklarımı canımdan çok seviyorum. Bu hayatı ben istemedim. Bu hayatı hep zorluklarla yaşadım, yine de Allah'a şükürler olsun, çocuklarımın boğazından haram lokma geçirmedim." dedi.

İş buldukça yevmiye karşılığı çalıştığına dikkati çeken Kale, "Sigortalı bir iş istiyorum. Çocuklarımın sağlıkları, gelecekleri için çalışmak istiyorum. Kimseden başka bir şey istemiyorum." ifadesini kullandı.

"PİLOT OLMAK İSTİYORUM"

Sosyal medyada ilgi gören videoyu çeken 10 yaşındaki küçük kız ise ev işlerinde babasına yardım ettiğini söyledi.

Her sabah babasının evden çıkmadan kendisini uyandırdığını belirten küçük kız, "Elimizi yüzümüzü yıkayıp, kardeşimi giydiriyorum. Okula gidiyoruz, geldiğimizde babam evde oluyor. En sevdiğimiz yemekleri yapıyor. Ben bazen video çekiyorum. O gün içimden video çekmek gelmişti." sözleri ile çektiği videonun hikayesini anlattı.