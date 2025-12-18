Bazıları ilk bakışta hemen tanıyor, bazıları ise tahmin edemiyor. Sosyal medyada milyonlarca takipçisi olan ünlü kişiler, paylaşımlarıyla gündemde kalmaya devam ediyor.
Hem ciddi hem gülümseyen bu çocuk kim? Ünlü oyuncuyu duyunca şok olacaksınız!
Çeşitli sektörlerden sıkça adı geçen tanınmış kişiler, zaman zaman sosyal medya hesaplarında nostaljik fotoğraflar paylaşıyor. Bakalım, şu anda herkesin 7'den 70'e sevdiği ünlü oyuncuyu tanıyabilecek misiniz!Taner Yener
Sosyal medyada çocukluk fotoğraflarını paylaşma trendi hiç eskimiyor.
Pek çok oyuncu ve şarkıcı, çocukluk ile gençlik dönemlerinden en özel karelerini hayranlarıyla buluşturuyor.
Bu kişilerden biri de şu an 35 yaşındaki oldukça popüler bir oyuncu. Kim olduğunu öğrenince büyük şok yaşayacaksınız...
Fotoğraftaki sevimli erkek çocuğunun Akın Akınözü olduğu ortaya çıkınca, herkes şaşkınlığını gizleyemedi.
Annesinin vefatı ardından bir süre ekranlardan uzak kalan oyuncu Akın Akınözü, Veliaht dizisiyle yeniden dönmüştü.
Dizide Timur karakterini canlandıran Akınözü'nün eski görünümünü görenler tanıyamadı.
AKIN AKINÖZÜ KİMDİR?
Akın Akınözü (d. 22 Eylül 1990, Ankara), Türk oyuncu.2015'ten beri Türk televizyon dizilerinde rol alıyor.
Hercai, Kaderimin Oyunu ve Tuzak dizilerindeki performanslarıyla Türkiye'nin yanı sıra İspanya, Latin Amerika ülkeleri ve Rusya'da geniş hayran kitlesi edindi.
1990'da Ankara'da doğdu. Annesi oyuncu ve dublaj sanatçısı Özlem Akınözü, babası Tamer Akınözü'dür.
Lise eğitimini TED Ankara Koleji'nde bitirdikten sonra yüksek öğrenim için ABD'ye gitti. California Üniversitesi Berkeley'de Uygulamalı Matematik bölümünü okudu.
Üniversite yıllarında aldığı dersler sayesinde sanata ilgi duymaya başladı ve oyunculuk kararı verdi.
Türkiye'ye döndükten sonra İstanbul'da Craft Atölye'de eğitim aldı.İlk televizyon rolü, 2015'te başlayan Muhteşem Yüzyıl: Kösem dizisinde "İvan Ali" karakteriydi.
Ardından Arkadaşlar İyidir'de Yunus Çağlayan, Aslan Ailem'de Murat Aslan rollerini üstlendi.Payitaht: Abdülhamid dizisinde kısa süre Ömer karakterini canlandırdı.
2019-2021 arası yayınlanan Hercai'de Miran Aslanbey rolüyle büyük ün kazandı. İspanya'da popüler olan Hercai sayesinde "Mr. Nova" ve "En İyi Çift" ödülleri aldı, Premios Telenovelas Espana'da "En Yakışıklı Erkek Oyuncu" seçildi.
2021-2022'de Kaderimin Oyunu'nda Cemal Kaya rolüyle Latin Amerika'da tanındı.2022-2023'te Tuzak'ta Umut Yörükoğlu / Çınar Yılmaz karakterlerini oynadı ve Rusya'da popüler oldu; IVI platformunun reklamında yer aldı.
2024'te atv'de Yaban Çiçekleri dizisinde Kılıç Tütüncü'yü canlandırdı.2025'ten itibaren Show TV'de Veliaht dizisinde Timur Aslan rolünde izleniyor.
TELEVİZYON
• 2015-2016: Muhteşem Yüzyıl: Kösem – İvan Ali (Yardımcı oyuncu, Star TV)
• 2016: Arkadaşlar İyidir – Yunus Çağlayan (Başrol, Show TV)
• 2017-2018: Aslan Ailem – Murat Aslan (Başrol, TRT 1)
• 2018-2019: Payitaht: Abdülhamid – Ömer (Yardımcı oyuncu)
• 2019-2021: Hercai – Miran Aslanbey (Başrol, atv)
• 2021-2022: Kaderimin Oyunu – Cemal Kaya (Başrol, Star TV)
• 2022-2023: Tuzak – Umut Yörükoğlu / Çınar Yılmaz (Başrol, TV8)
• 2024: Yaban Çiçekleri – Kılıç Tütüncü (Başrol, atv)
• 2025-günümüz: Veliaht – Timur Aslan (Başrol, Show TV)
SİNEMA
• 2014: Azrail – Gaffur (Yardımcı oyuncu)
• 2024: Azrael – Mass (Başrol)
ÖDÜLLER VE ADAYLIKLAR
• 2019: 24. Altın Objektif Ödülleri – Drama Dizi Erkek Oyuncu (Hercai) – Kazandı
• 2020: 6. Ayaklı Gazete Ödülleri – En İyi Dizi Çifti (Reyyan & Miran) – Kazandı
• 2020: Nona TV Dizi Ödülleri – Mr. Nova – Kazandı
• 2020: Nona TV Dizi Ödülleri – En İyi Çift (Reyyan & Miran) – Kazandı
• 2020: 46. Altın Kelebek Ödülleri – En İyi Erkek Oyuncu – Aday
• 2020: 46. Altın Kelebek Ödülleri – En İyi Dizi Çifti (Reyyan & Miran) – Aday
• 2020: Premios Telenovelas Espana – En Yakışıklı Erkek Oyuncu – Kazandı
• 2021: 47. Altın Kelebek Ödülleri – En İyi Erkek Oyuncu – Aday