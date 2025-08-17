Hem Cimbom hem Fener istemişti! Yeni takımı belli oldu

İtalya Serie A'nın köklü ekiplerinden Atalanta, yeni sezon için kadrosunu şekillendirmeye devam ediyor.

Fabrizio Romano'nun haberine göre Atalanta, geçtiğimiz sezonun ikinci yarısını Inter'de geçiren Nicola Zalewski transferinde mutlu sona ulaştı. İtalyan ekibi, 23 yaşındaki futbolcu için 17 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek.

Inter, Zalewski'nin kiralık sözleşmesinin sona ermesinin ardından geçtiğimiz ay Roma'ya 7 milyon euro ödeyerek bonservisini almıştı. Milano ekibi, genç yıldızı Atalanta'ya satarak 10 milyon euro kâr elde etti.

Geçtiğimiz sezon tüm kulvarlarda Roma ve Inter formaları ile 34 maça çıkan futbolcu 1 gol, 3 asistlik katkı verdi.

Zalewski geçtiğimiz transfer döneminde hem Galatasaray'ın hem de Fenerbahçe'nin gündemine gelmiş ancak oyuncunun Süper Lig'e transferi gerçekleşmemişti.