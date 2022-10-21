Arka bahçeye izinsiz giren gizli yüzü 166 kişiden 3'ü bulabildi

TGRT'nin haberine göre, fiziksel, fizyolojik ve bilişsel illüzyonlar dahil olmak üzere birçok optik illüzyon vardır. Optik illüzyonlar bir nesnenin veya çizimin, insanların beyin algısına meydan okuyan, zihin büken, derinden büyüleyici ve şekil değiştiren bir görüntüsüdür.

Aynı zamanda optik illüzyonlar, olayları nasıl algıladığınıza biraz ışık tuttukları için psikanaliz alanının da bir parçasıdır. Aşağıdaki resmin içine gizlenmiş bir erkek yüzü ise sizin hızlı algılama yeteneğinizi açığa çıkarıyor.

Bilişsel fonksiyonlar ve beyin gelişimi üzerinde olumlu etkileri olan optik illüzyonlar, algı uzmanları tarafından ısrarla öneriliyor. Dünyaca ünlü bu optik görseller ise bilincinizin bilinmeyen odalarına girerek size karakteriniz hakkında çok şey söylüyor.

Bu optik illüzyon görüntüsüne yakından bakın ve evin arka bahçesindeki gizli adamın yüzünü bulmaya çalışın. Hırsızın yüzünü 11 saniyede 166 kişiden 3'ü anca bulabildi.

Adamın yüzünü bulmak çok zor görünebiliyor, ancak görüntüdeki ağaçlara bakarsanız, izinsiz girenin gizli yüzünü bulabilirsiniz. Adamın yüzü evin sağ tarafında, ağacın yaprakları ve dalları arasında görülebiliyor.