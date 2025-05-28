Hem global hem yerel ölçekte rekor seviyede! Onayatırım yapan köşeyi döndü

Yatırımcıların güvenli liman tercihi değişmedi. Altın, 2025 yılı itibarıyla hem global hem yerel ölçekte rekor seviyelere ulaştı.

Küresel piyasalarda son yıllarda artan jeopolitik gerilimler, ekonomik belirsizlikler ve para birimlerine olan güvenin zedelenmesi, yatırımcıları yeniden geleneksel "güvenli liman" olarak görülen altına yöneltti. Altın, 2025 yılı Mayıs ayı itibarıyla hem ons hem gram bazında rekor seviyelere ulaşarak dikkatleri üzerine çekti. 2025 Mayıs itibarıyla ons altın 2 bin 400 dolar seviyesine yaklaşırken, Türkiye'de gram altın 4 bin 500 TL bandına yükseldi. Uzmanlara göre bu yükseliş yalnızca finansal değil, aynı zamanda psikolojik ve stratejik gerekçelere dayanıyor. Altın, 2020-2025 yılları arasında gösterdiği performansla yatırımcısına önemli kazançlar sağladı. Söz konusu dönemde; altının dolar bazlı getirisi yaklaşık yüzde 60 olarak gerçekleşti. gram altın, Türk Lirası bazında yüzde 800'ün üzerinde değer kazandı ve küresel ölçekte altına yönelen bireysel yatırımcı sayısı, son 10 yılın en yüksek seviyesine ulaştı.

"ALTIN, GÜVENİN SEMBOLÜDÜR"

Altının tarih boyunca kriz dönemlerinde güvenli liman olarak öne çıktığını belirten DEMAŞ A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Cumhur Kitiş, "Altın, sadece değerli bir metal değil; dünyanın belirsizlik içinde olduğu her dönemde güvenin sembolüdür. Merkez bankaları bile rezervlerini artırırken ilk düşündükleri şey altın. Çünkü altın konuşmaz, ama güveni temsil eder. 2022'den itibaren merkez bankalarının altın alımı 50 yılın rekorunu kırdı. 2023 ve 2024'te bu eğilim devam etti. Türkiyemiz de ilk sıralarda olmak üzere; Çin, Hindistan ve Orta Doğu ülkeleri, altın rezervlerini artırarak doların küresel ağırlığını dengelemeye çalıştı. Küresel sistemin güç ilişkileri ve ortaklıkları değişiyor. Hangi para birimi güçlü olacak sorusu hala münazara edilirken, altın bu karmaşadan etkilenmeden değerini koruyor. İşte bu yüzden yatırımcının pusulası hâlâ altındır" dedi.

"ALTIN ALIRKEN SADECE BUGÜNÜ DEĞİL, 5 YIL SONRASINI DÜŞÜNÜN"

Yatırımcılara fiziki altınla birikim yapmayı da öneren Kitiş, "Bu, sadece kazanç değil, aynı zamanda finansal bağımsızlık demek. Düzenli ve uzun vadeli birikim kültürü oluşturan bireyler, ekonomik çalkantılarda daha dayanıklı oluyor. Altın alırken sadece bugünü değil, 5 yıl sonrasını düşünün. Çünkü altın, sessizce güç toplar. Ve gün gelir, o güç sizi ayakta tutar. Sermayemi sadece büyütmek değil, aynı zamanda korumak istiyorum, ne yapmalıyım sorusunun yanıtı yine net; altına yönelmek" diye konuştu.