﻿Hem güzelleştiriyor hem de varisle savaşıyor

Yaş ilerledikçe kolajen yapımı azaldığı için cilt elastikiyetini yitirir, ciltte sarkma, kırışıklıklar ve güneş lekeleri ortaya çıkar. Kolajen, bağ dokusunu güçlendiren, cildin elastik olmasını ve su tutmasını sağlayan yapısal bir protein.

Yaşlanma dışında sigara içmek ve güneş ışınlarının oluşturduğu hasar da kolajen kaybına neden oluyor. Kolajen destek ürünleri ise son dönemlerde özelikle cilt sağlığına katkıları konusunda sıklıkla gündemde.



Tablet, kapsül, toz ya da sıvı formda tüketilen bu ürünler cilt kırışıklıklarını önlemek ya da saçları güçlendirmek amacıyla giderek daha fazla kişi tarafından kullanılmaktadır. Bunun yanında, kolajen destek ürünleri varisleriniz ve toplardamar sağlığınız için de faydalı olabiliyor.

Kolajen damar duvarlarını güçlendirdiği için, kolajen miktarının azalması da özellikle ince örümcek ağı varis gelişmesi açısından risk faktörü olabiliyor. Toplardamar duvarlarının zayıflaması ve daha az elastik hale gelmesi damar içinde kanın göllenmesi ve damarın genişlemesine yol açar. Genişleyen toplardamarlar da gözle görülür varislere dönüşür.

Kolajen miktarı azaldıkça normalde çıplak gözle görülmeyen ince toplardamarlar daha görülür hale gelir. Kronik toplardamar yetmezliği ve varisleri olan hastalar üzerinde gerçekleştirilmiş bir bilimsel çalışmada varisli damar duvarlarında tip 4 kolajen miktarında azalma olduğu saptanmış.

Kolajen, toplardamar duvarlarını güçlendirdiği için kolajen desteği ürünlerinin teorik olarak varis gelişimini engellenmesine yardımcı olabileceği öne sürülmüştür.

HANGİ BESİNLER KOLAJENİ DESTEKLER?



Kolajen yapımını destekleyen başlıca gıdalar arasında kemik suyu, sarımsak, yumurta, balık, turunçgiller, kaju ve domates yer alıyor.

C vitamini kolajen yapımını arttırarak toplardamar duvarlarının sağlam ve esnek olmasına katkıda bulunur. Ayrıca, örümcek ağı benzeri ince kılcal damar varislerinin oluşmasını önler.

Limon, portakal, çilek, brokoli, maydanoz, kivi ve kırmızı biber gibi besinlerde bol miktarda C vitamini bulunur. Kolajen yapımını artırmak ve güçlü toplardamarlar için bunlara ek olarak yeterli miktarda protein de almalısınız.

Sonuç olarak, kolajen destek ürünleri toplar damar sağlığını destekleyerek varis gelişmesini engellemeye yardımcı olabilir. Bunun yanında, eğer toplar damar yetmezliği ve varisler gelişmişse bir doktor tarafından değerlendirilerek size uygun varis tedavisi planının oluşturulması en doğru yaklaşım olabilecektir.