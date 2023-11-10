Hem kadınların hem erkeklerin kabusu

İşte varisten korunmanın yolları

Fatma Demirkaya KAYNAK: Haber Merkezi
Hem kadınların hem erkeklerin kabusu

Varis, toplardamarların genişlemesi ve kılcal damar problemiyle oluşur. Deri üzerinde görülen varislerin yanı sıra bir de görülmeyen iç varisler vardır. Peki varis oluşumuna nasıl engel oluruz? İşte hem kadınların hem erkeklerin kabusu olan varisten korunmanın yolları...

Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Barış Çaynak, ayağınızda gün sonunda başlayan ağrı hissi ve şişlik, ayak bileğinizde kaşıntı ya da ayak tabanınızda yanma gibi şikayetleriniz var ise bir damar cerrahına muayene olmanız gerektiği konusunda uyarıyor. Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Barış Çaynak, varis için 5 risk faktörünü anlattı…

Varis oluşumunun nedeni yüzde 70 oranında genetik. İşte diğer nedenler

HAMİLELİK

Hamilelik sürecinde hormonel değişikliklerden dolayı, rahimdeki basınç artışı ve hamilelikte oluşan vücuttaki kan hacminin artması; varis oluşumunu tetikleyebilir.

HAREKETSİZLİK

Bazı meslek gruplarında uzun süre hareketsiz, ayaklar sabit şekilde çalışılabiliyor. Ayakta ya da oturarak çalışıldığında bacak kasları çalışmayacağı için bazı meslek grubunda (öğretmen, pilot, hostes, doktor, hemşire, sekreter, memur) çalışanlar da varis riski içerenler arasında yer alıyor.

CİNSİYET

Varis, kadınlarda daha sık görülüyor.

TOPUKLU AYAKKABI

Ayakkabı seçimimiz varise etken mi? Elbette ayakkabı varis için önemli bir etken. Çünkü ayakkabılar bacak kaslarınızı etkiliyor. Yürümediğimizi varsaydığımızda, düz zemine bastığımızda ayağımızda basınç oluşuyor. Bu da kaslarımızı etkiliyor. Bu durumda düztabanlar da varis için daha fazla risk altında. Peki, nasıl ayakkabı giymeliyiz? Ayak tabanına eşit basınç uygulayacak bir ayakkabı bulmamız lazım. Dolgu topukla stiletto arasında bir fark yok. Topuklu ayakkabı giydiğiniz her durumda ayak tabanındaki basınç artar ve vücutta fizyolojik bir duruş oluşmaz. Bu durumda da ağırlığınızın büyük çoğunluğunu parmak ucunuza vermiş oluyorsunuz. Ayak arkını ve topuğunu tam kullanamadığınız için kaslar kasılı kalıyor ve kas pompa gücünü yitiriyor. Gevşek olması gereken kas tam anlamıyla kasılıyor. Ayak tabanına basınç eşit derecede dağılmıyor. Bu da varis oluşumuna zemin hazırlıyor.

YORGUNKEN BİLE YÜRÜMEK GEREK

Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Barış Çaynak, varisten korunmak için önerilerde bulundu:

Sürekli topuklu ayakkabı giymeyin, arada ayağınızı dinlendirin.

Dar kıyafetler giymeyin.

Varis çorabı giyin.

Bol su tüketin.

Sauna, hamam gibi sıcak ortamlarda uzun süre kalmayın, bacaklarınıza soğuk duş aldırın.

Spor yapın, özellikle pilates, yoga, yüzme ve en önemlisi yorgun olduğunuzda bile yürüyün. Bacak kaslarınızı çalıştırın.

Aşırı kilolarınızdan kurtulun.

Uzun süre oturmayın ya da ayakta hareketsiz kalmayın.

Düzenli aralıklarla yürüyün.

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