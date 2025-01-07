Hem kendilerini hem de başkalarını tehlikeye attılar: Gürpınar'da tabure üzerinde ölümüne yolculuk

Düzenleme: Kaynak: İHA
Hem kendilerini hem de başkalarını tehlikeye attılar: Gürpınar'da tabure üzerinde ölümüne yolculuk

İstanbul’da giderek yaygınlaşan elektrikli scooter çoğu zaman trafikte ilginç görüntülere sahne oluyor. Gürpınar’da iki kişi scooter üzerine tabure monte ederek ölümüne yolculuk yaptı. Bu ilginç görüntüler, trafikte tehlike yarattı ve çevredekilerin şaşkın bakışlarına neden oldu.

İstanbul'da giderek yaygınlaşan elektrikli scooter kullanımı çoğu zaman trafiği tehlikeye atarak ilginç görüntüler oluşturuyor. Gürpınar'da elektrikli scooter kullanan 2 kişinin taburenin üzerine oturup seyretmesi görenleri şaşkına çevirdi.

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Her geçen gün kullanıcı sayısı artan elektrikli scooterlar trafikte araç sürücülerine zor zamanlar yaşatabiliyor. Kimi zaman E-5 karayolunda hız yaparken görülen scootorlar bu kez Gürpınar'da 2 kişinin tabure üzerinde oturarak kullanmasıyla görüldü.

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Sürücüler ve çevredekilerin şaşkın bakışları arasında tabureyi scooter üzerine koyup oturarak seyreden vatandaşlar trafiği de tehlikeye attı.

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Araçların hızında seyrederek diğer sürücüleri zor duruma sokan kişiler Gürpınar sahiline kadar seyrettikleri anlar kameraya yansıdı.

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