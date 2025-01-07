Hem kendilerini hem de başkalarını tehlikeye attılar: Gürpınar'da tabure üzerinde ölümüne yolculuk

İstanbul'da giderek yaygınlaşan elektrikli scooter kullanımı çoğu zaman trafiği tehlikeye atarak ilginç görüntüler oluşturuyor. Gürpınar'da elektrikli scooter kullanan 2 kişinin taburenin üzerine oturup seyretmesi görenleri şaşkına çevirdi.
Her geçen gün kullanıcı sayısı artan elektrikli scooterlar trafikte araç sürücülerine zor zamanlar yaşatabiliyor. Kimi zaman E-5 karayolunda hız yaparken görülen scootorlar bu kez Gürpınar'da 2 kişinin tabure üzerinde oturarak kullanmasıyla görüldü.
Sürücüler ve çevredekilerin şaşkın bakışları arasında tabureyi scooter üzerine koyup oturarak seyreden vatandaşlar trafiği de tehlikeye attı.
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Araçların hızında seyrederek diğer sürücüleri zor duruma sokan kişiler Gürpınar sahiline kadar seyrettikleri anlar kameraya yansıdı.