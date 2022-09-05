﻿Başkent'teki skandallar bitmiyor. Ankaragücü taraftarı Beşiktaşlı genci ölesiye dövdü. Linçten zor kurtulan Beşiktaş taraftarının o anları

Ankaragücü ve Beşiktaş mücadelesi sonrası çıkan olaylar gündem olurken bir başka skandal da tribünde yaşandı.

Ankaragücü ve Beşiktaş taraftarları arasında yıllardır yaşanan gerilim nedeniyle siyah-beyazlı taraftarlar deplasman tribününe alınmadı. Karşılaşma sırasında tribünlerden Beşiktaşlı futbolculara sık sık yabancı maddeler atıldı.

Ankaragücü tribünlerine giren bir Beşiktaş taraftarı ise öldüresiye dövüldü. O anlar kameralara yansıdı.

MAÇ SONU DA FUTBOLCULARA SALDIRDILAR

Maçın son anlarında iki yedek kulübesi arasında tartışma çıktı. Hakemin de son düdüğünü çalmasının ardından kale arkasından sahaya atlayan bir taraftar, orta sahada hakemin yanında bulunan siyah-beyazlı futbolculara doğru bir saldırı gerçekleştirdi.

Taraftarın attığı tekme siyah-beyazlı futbolcu Salih Uçan’a denk geldi. Josef taraftarı olay yerinden uzaklaştırırken Emniyet güçleri, saldırıyı gerçekleştiren taraftarı yakalayarak dışarıya çıkardı.