Hem tarihi geçmiş ürün sattı hem de zabıtaya saldırdı

Vaka, Gaziantep Şahinbey bölgesinde gerçekleşti. İddialara göre, bir marketi kontrol eden Şahinbey Belediyesi zabıta birimi, işletmenin tekrar süresi dolmuş ürün sattığını belirleyince yaptırım uygulamak istedi.

Bu esnada duruma tepki veren market sahibi, zabıta ekibini önce kovdu, ardından fiziksel saldırıyla dışarı attı, sonrasında da "Onuruma seni öldürürüm, seni öldürürüm, silahımla vurmazsam alçak olayım" diyerek korkuttu. Bu anlar ise başka bir zabıta görevlisi tarafından cep telefonu kamera görüntüsüne alındı.

Yaşananlara sosyal medya üzerinden tepki gösteren ve hoşgörü göstermeyeceklerini belirten Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, "Zabıta ekiplerimiz, halkımızın sağlığını korumak için gece gündüz demeden denetimlerini sürdürüyor. Ancak bu denetimler sırasında çalışma arkadaşlarımıza yapılan engelleme ve tehditler bizi yolumuzdan döndüremez. Daha önce hakkında son kullanma tarihi geçmiş ürün satmaktan işlem yapılan ve yine iş yerinde son kullanma tarihi geçmiş ürün satmaya çalışan kişi hakkında yasal ve adli işlem başlatılmıştır. Konunun sonuna kadar takipçisi olacağız. Hangi şartlarda olursa olsun halkımızın sağlığını tehdit edenlere karşı mücadelemiz kararlılıkla devam edecek" açıklamasını yaptı.