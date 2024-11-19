Hem yakın dostunu hem babasını kaybetmişti! Gülşen konser esnasında gözyaşlarını tutamadı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Hem yakın dostunu hem babasını kaybetmişti! Gülşen konser esnasında gözyaşlarını tutamadı

Cesur sahne kostümleri ve iddialı dansları ile adından söz ettiren ünlü şarkıcı Gülşen, yakın dostu Metin Arolat'ı ve babasının kaybından dolayı sahnede duygusal anlar yaşadı. Ünlü şarkıcı o anlarda şarkıya devam edemedi…

Hit şarkılarıyla geniş bir hayran kitlesine sahip olan ünlü şarkıcı Gülşen, zor günler geçiriyor. Babası Arslan Bayraktar'ı kaybettiği günden itibaren sahnelerine ara vermişti.

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SAHNEYE GERİ DÖNDÜ

Günler sonra sahneye geri dönen ünlü şarkıcı Harbiye'de hayranlarıyla bir araya geldi. Yakın dostu Metin Arolat'ı kaybeden Gülşen üst üste verdiği kayıplara karşı koyamadı ve sahnede gözyaşlarına boğuldu.

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ŞARKIYA DEVAM BİLE EDEMEDİ...

Metin Arolat’ı sahnede anan Gülşen görüntülerinin barkovizyondan yayınlandığı anlarda unutulmaz şarkıcının “Yine Bir Başıma” şarkısını seslendirdi. Gülşen bu esnada şarkıya bile devam edemedi.

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SOSYAL MEDYADAN YORUM YAĞDI

Gülşen'in yaşadığı zor anlar kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Bazı kullanıcılar sosyal medyada; 'üst üste kayıplar çok zor', 'Allah yardımcısı olsun' gibi yorumlar yapıldı.

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