Hemdiye nine Şenol Güneş'ten istediği oyuncuların kriterlerini açıkladı

Trabzon Analiz kanalına röportaj veren Hemdiye nine Trabzonspor teknik direktörü Şenol Güneş'ten alınmasını istediği oyuncuların özelliklerini sıraladı. Hemdiye nine aynı zamanda Trabzonspor'dan memnun olmadığını söyledi.

"UZUN BOYLU OYUNCULAR ALINSIN"

İşte Hemdiye nineni o keyifli sözleri "Sayın Şenol Güneş futbolcu alacaksan 5 sene oynayacak olanları al. Yaraya çare olsun. Ondan sonra boyluları al. Bacakları uzun olsun. Alıyorlar öyle kısacık birşey etmiyorlar. Trabzonspor'da bir gelişme yoktur. Şenol Güneş'e sarıldım. Gittim oğlum 73 yaşına girdin emekli ol dedim. Ona çorap verdim o da bana 200 TL verdi. İmza törenine gittim."