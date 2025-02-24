Hemdiye nine Şenol Güneş'ten istediği oyuncuların kriterlerini açıkladı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi

Trabzonspor taraftarı olan Hemdiye nine teknik direktör Şenol Güneş ile ilgili keyifli bir ropörtaj verdi.

Trabzon Analiz kanalına röportaj veren Hemdiye nine Trabzonspor teknik direktörü Şenol Güneş'ten alınmasını istediği oyuncuların özelliklerini sıraladı. Hemdiye nine aynı zamanda Trabzonspor'dan memnun olmadığını söyledi.

"UZUN BOYLU OYUNCULAR ALINSIN"

İşte Hemdiye nineni o keyifli sözleri "Sayın Şenol Güneş futbolcu alacaksan 5 sene oynayacak olanları al. Yaraya çare olsun. Ondan sonra boyluları al. Bacakları uzun olsun. Alıyorlar öyle kısacık birşey etmiyorlar. Trabzonspor'da bir gelişme yoktur. Şenol Güneş'e sarıldım. Gittim oğlum 73 yaşına girdin emekli ol dedim. Ona çorap verdim o da bana 200 TL verdi. İmza törenine gittim."

Son Haberler
Trabzon'un düşman işgalinden kurtuluşunun 107. yıl dönümü kutlandı
Trabzon'da 107. yıl coşkusu
Galatasaraylı eski yıldızdan şaşırtıcı derbi paylaşımı
Galatasaraylı eski yıldızdan şaşırtıcı derbi paylaşımı
Fenerbahçe'nin rakibi Rangers'ın yeni teknik direktörü belli oldu
Fenerbahçe'nin rakibi Rangers'ın yeni teknik direktörü belli oldu
Hayvansever kadının evindeki yangının raporu hazırlandı. İşte yangının sebebi...
Hayvansever kadının evindeki yangının raporu hazırlandı. İşte yangının sebebi...
Trabzon’da 11 okul birleşti, Hatay’a 3 bin gıda kolisi gönderdi
Trabzon’da 11 okul birleşti, Hatay’a 3 bin gıda kolisi gönderdi