Hemen acıkmak istemeyenlere özel bir meyve

Öğle yemeğinde yenecek yarım bir avokadonun insanı yüzde 40 oranında daha tok tuttuğu ve yemekten sonraki saatlerde abur-cubur ihtiyacını kestiği ortaya çıktı.

Hemen acıkmak istemeyenlere özel bir meyve

Uzmanlar daha az acıkmanın yolunu çözdü. 26 kilolu fakat sağlıklı kişi üzerinde yapılan araştırmada katılımcıların yüzde 40’ı ilerleyen üç saat içinde yemek ihtiyacı hissetmezken yüzde 28’i ise 5 saatlik bir dilimde tok kaldı.

BAĞIRSAKLARA İYİ GELİR

Avokado, sağlıklı bir sindirim sistemi için gerekli olan lif bakımından zengindir. Doğal lifli yiyecekler yemek kabızlığı önlemeye, sindirim sistemi sağlığını korumaya ve kolon kanseri riskini azaltmaya yardımcı olmaktadır.

GÖZ SAĞLIĞINI KORUYOR

Avokado, yukarıda belirtilen faydalarının yanı sıra, zengin bir koruyucu E vitamini kaynağı ve ayrıca gözleri sağlıklı tutmaya yardımcı olduğu düşünülen lutein ve zeaksantin gibi karotenlerdir .

İŞTAHI DÜZENLEMEYE YARDIMCI

Avokadonun kalori içeriği diğer meyve ve sebzelerden daha fazladır fakat avokadonun yağ ve lif içeriği iştah düzenlemeye yardımcı olarak tokluk hissine yol açmaktadır.

KALP SAĞLIĞINI KORUYOR

Avokado, yüksek oranda yağ içermektedir. Bu yağ oranının yüzde 60'ı doymamış yağlardır, bu da araştırmaların kalp hastalığına karşı korunmaya ve kan basıncını düşürmeye yardımcı olduğunu göstermektedir. Aynı zamanda mükemmel bir potasyum, folat ve lif kaynağıdır ve bunların tümü kalp ve kalp-damar sistemine yarar sağlamaktadır.

KOLESTEROLÜ DÜŞÜRÜYOR

Avokado tarafından sağlanan yağlar oleik asit (hayvansal ve bitkisel yağlarda doğal olarak bulunan bir yağ asidi) ve linoleik asit (omega-6 yağ asidi) içermektedir. Doymamış yağlar kolesterolü yönetmeye yardımcı olmak için dengeli bir diyetin parçası olarak önerilmektedir.

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