Hemen banka hesabınızı kontrol edin. Size yatırılmamışsa paranızı isteyin

Geçen hafta emeklilerin Kurban Bayramı ikramiyelerini alacakları tarihler belli oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ‘müjde’ diyerek emekli bayram ikramiyelerinin 10-14 Haziran 2024 tarihleri arasında yatırılacağını duyurdu.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’ın sosyal medya platformu X üzerinden paylaştığı tabloya göre, ikramiyeler emeklilerin 4A, 4B ve 4C statülerine göre farklı günlerde ödenecek.

4C (Emekli Sandığı) kapsamındaki emeklilerin ikramiyeleri 10 Haziran 2024'te,

4B (Bağ-Kur) kapsamındaki emeklilerin ikramiyeleri 11 Haziran 2024'te,

4A (SSK) kapsamındaki emeklilerin ikramiyeleri ise 12-13-14 Haziran 2024 tarihlerinde yapılacak.

42 MİLYAR LİRA İKRAMİYE ÖDEMESİ YAPILACAK

Toplamda 42 milyar liralık ikramiye ödemesi yapılacak ve her emekliye 3 bin lira ikramiye verilecek. Bu uygulamadan tüm emekliler yararlanabilecek. SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklilerinin yanı sıra yaşlılık parası alanlar, dul ve yetim maaşı alanlar, şampiyon sporcular, şehit yakınları, gaziler, güvenlik korucuları ve terörden zarar gören sivil vatandaşlar bayram ikramiyesinden faydalanabilecek.

İKRAMİYE ÖDEMESİ NE KADAR OLACAK?

İkramiye tutarları 2018'de 1000 TL olarak verilmeye başlanmıştı. 2021'de 1100 TL'ye, 2023'te 2000 TL'ye ve bu yıl yüzde 50 artışla 3000 TL'ye yükseltildi. Bu artışla birlikte emeklilerin bayram ikramiyeleri önemli ölçüde artmış oldu.

SGK, Ramazan Bayramı'nda 15,3 milyon emekli ve hak sahibine toplam 41,3 milyar lira ikramiye ödemesi gerçekleştirmişti. Uygulamanın başladığı 2018'den bu yana SGK tarafından toplamda 166,2 milyar lira ikramiye ödendi.

KAMU İŞÇİLERİNE VERİLECEK İKRAMİYELERİN DE TARİHLERİ NETLEŞTİ

Kamu işçilerine verilecek olan ikramiyelerin (tediye) tarihleri de belli oldu. Resmî Gazete’de yayımlanan karar doğrultusunda, kamu işçilerine yılın ikinci yarısında verilecek ikramiyeler 14 Haziran ve 13 Aralık tarihlerinde iki taksit halinde ödenecek.

Maden işletmelerinde özellikle yeraltı işlerinde çalışan işçilere ise 2024'te yapılacak ilave tediye ödemesinin tamamı 23 Aralık'ta gerçekleştirilecek.