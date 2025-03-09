Hemofili A ilacı geri ödeme kapsamına alındı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Resmi Gazete’de yayımlanan Sağlık Uygulama Tebliği ile hemofili A hastaları için evde kolaylıkla deri altına uygulanabilen ilacı geri ödeme kapsamına alındığını açıkladı.

Bakan Işıkhan, Hemofili A hastalarının tedavisinde kullanılan ilaca ilişkin atılan yeni bir adımı açıkladı. Işıkhan sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada ilacın geri ödeme kapsamına alındığını duyurdu.

GERİ ÖDEME KAPSAMINA ALINDI

Işıkhan paylaşımında "Resmi Gazete'de yayımlanan Sağlık Uygulama Tebliği ile Hemofili A hastalarımız için evde kolaylıkla deri altına uygulanabilen ilacı geri ödeme kapsamına aldık. Bu tedavi, hastanede damar yolu açılmasına gerek kalmadan evde uygulanabiliyor ve özellikle hemofili A hastası çocuklarımıza ve ailelerine büyük kolaylık sağlıyor." ifadelerini kullandı.

HEMOFİLİ A HASTALIĞI NEDİR?

Hemofili, kanın yeterli miktarda kan pıhtılaşma proteinine sahip olmaması nedeniyle kanın normal şekilde pıhtılaşamadığı nadir ve kalıtsal bir kan hastalığı. Hemofili hastalarının kanları pıhtılaşamadığı için yaralanma veya ameliyat sonrasında uzun süreli iç veya dış kanama görülebiliyor.