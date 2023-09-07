Hemoroid düşmanı besinler hangileri

Hemoroid olmanızı engelleyen besinler hangileri? İşte yanıtı…

Hemoroid düşmanı besinler hangileri

Bazı besinler ise basurla yaşamayı kolay hale getirir sağlığa kavuşturur. İşte o besinler

KEÇİ BOYNUZU: Devamlı yendiğinde basura ve basur ağrılarına iyi gelir.

ŞEFTALİ: Şeftali hazmı kolaylaştıran, idrar yollarını temizleyen bir meyvedir.. Basur memelerinin verdiği rahatsızlığı azaltma özelliğine de sahiptir.

PAPATYA: Sabahları aç karnına içilen papatya çayı basur ağrılarına iyi gelir.

PIRASA: Kabızlığı giderir. Bu yüzden basurun düşmanıdır.

SEMİZ OTU: Lapa haline getirilip sorunlu bölgeye tatbik edilirse ağrıyı alır.

MAYDANOZ: Basur ağrıları için maydonozu kaynatıp bekletin. Sonra pamuk yardımıyla sorunlu bölgeye sürün. Ağrınızı azaltacaktır.

KUŞBURNU: Kuşburnu bol vitaminli bir bitkidir. Kurtları düşürür bağırsağı yumuşatır. Basur rahatsızlığına da çok iyi gelir.

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