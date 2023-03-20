Hemoroid’ten nasıl korunulur

Hemoroidin genç yaşlarda bile görülüyor olmasının en önemli nedeni ev dışı beslenme alışkanlıklarından kaynaklanıyor. Lifli besinler tüketmiyoruz. Kabızlık, bu hastalığa neden olan en büyük etken. Ama ne yazık ki toplumumuzda kabızlık ciddiye alınmıyor. Oysa ki çoğu hastalığın dolaylı da olsa nedeni kabızlık olarak karşımıza çıkıyor. Kabızlık sıkıntısı yaşayanlar tuvalette uzun süre kalıp ıkınarak bu sorunu çözmeye çalışırlar. Bu da yapılan en yaygın hatalardan. Çünkü dışkılama sırasında ıkınma toplar damarlarda genişlemeye neden oluyor. Böylece başta hemoroid olmak üzere nadir de olsa bacaklardaki toplardamarlar genişleyerek varis hastalığına neden olur. Henüz böyle bir hastalığınız yoksa korunma önlemi olarak kabızlıktan kurtulun, dışkılama esnasında ıkınma gibi hataları yapmayın.

GEBELİK VE SONRASI RİSKLİ DÖNEM

Kadınlarda özellikle gebelik süreci ve doğumdan sonra hemoroid ile karşılaşıyoruz. Çünkü gebelikte daha sık kabızlık görülmesinin yanı sıra rahim içinde artan basınç toplardamarlara baskı yapıyor. Bu durum kadınlarda hemoroid yanı sıra bacak varisleri ve vajinal varislere de neden oluyor. Aynı şekilde normal doğum yapan kadınlarda da doğum sonrası makatta kanama ile hemoroid bulguları görülüyor. Nedeni ise normal doğum esnasında uygulanan ıkınmadır. Ayrıca, kalça ve bacaklarda bulunan toplardamarlara baskı arttığından kilolu insanlarda toplardamar genişlemesi daha sık görülüyor. Alkol, mayalı ve asitli içecekler de hemoroide neden olabileceği gibi uzun süre oturmak ya da ayakta durmak da neden olabilir.

İç hemoroid hastalarında en sık görülen belirti kanamadır. Özellikle dışkılama sırasında meydana gelen açık kırmızı renkteki kanama hemoroide işaret eder. Kanama bir haftadan fazla sürüyor ise mutlaka uzman bir hekime görünmekte fayda var. Ele gelen şişlikler de hemoroidin belirtisi olabilir. Bu durum hem iç hem dış basur hastalarında da görülebilir. Neredeyse tüm hastalıklarda meydana gelen ağrı problemi bu hastalıkta da görülür. Ama yalnızca ağrı bizi hemoroid düşüncesine götürmez. Teşhisin mutlaka uzman bir hekim tarafından yapılması gerekmektedir. Bir diğer önemli hemoroid belirtisi ise kaşıntıdır. Anüs çevresinde karşı konulmaz kaşıntıya neden olabilir. Hemoroid hastalarında görülen başka bir belirti ise nadiren de olsa dışkı kaçırmadır.

HEMOROİDDEN KORUNMAK İÇİN İPUÇLARI

Acı, alkol ve baharatlı gıdalardan uzak durun.

Stres kabızlığa neden olabileceğinden stresten kaçının.

Günün belli saatlerinde tuvalete gidin. Özellikle sabah saatlerinde ihtiyacınızı giderin.

Öksürük, ağır kaldırma gibi ıkınmaya yol açacak durumlardan olabildiğince uzak durun.

Bol su için. Günde yaklaşık 2 litre su tüketilmesi dışkının yumuşamasını sağlar.

Lif içeriği yüksek, posalı gıdalar tüketin. Beslenme düzeninizde özellikle meyve ve sebzeye yer verin.

Tuvalet temizliğinize özen gösterin

Dışkılama sırasında ıkınmaktan kaçının.

Tuvalet ihtiyacınızı ertelemeyin.

Kabızlıktan korunun.

Dar giysiler giymekten kaçının.

Uzun süre oturmayın ya da uzun süre ayakta kalmayın. Oturarak çalışıyorsanız 5 dakikada bir pozisyonunuzu değiştirin.

Düzenli egzersiz yapın.