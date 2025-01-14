Hemşehriye ballı kıyak... İlaç Kurumu'na veteriner atandı!

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Hemşehriye ballı kıyak... İlaç Kurumu'na veteriner atandı!

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Başkanlığı’nda flaş değişim yaşandı. Kurumda yıllardır Başkanlık yapan Asım Hocaoğlu görevden alınırken, yerine Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu gibi Trabzonlu olan bir veterinerin getirilmesi kafalarda soru işaretlerine neden oldu.

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Başkanlığı’nda yaşanan değişim dikkat çekti. Kurumda yıllardır Daire Başkanlığı, Başkan Yardımcılığı ve Başkanlık yapan Asım Hocaoğlu görevden alınırken, yerine veteriner Prof. Ahmet Ayar getirildi. Ahmet Ayar'ın ise Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu gibi Trabzonlu olması da çarpıcı detay oldu.

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UĞUR POYRAZ'DAN ATAMAYA SERT ELEŞTİRİ

İYİ Parti Antalya Milletvekili Uğur Poyraz da yapılan atamaya tepki gösterdi. Poyraz,“Yaparsa AKP yapar. Uzun yıllar ilgili kurumda daire başkanlığı ve başkan yardımcılığı yapan doktor görevden alındı. Yerine veterinerlik Fakültesi mezunu bir akademisyen atandı. Liyakatsizlik bu iktidarın temel politikası. Yenidoğan bebekleri koruyamayan Sağlık Bakanının yönetim ve insan sağlığına bakış açısı bu atama ile bir kez daha tescil oldu” ifadelerini kullandı.

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