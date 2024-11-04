Hemşire adayları meslekleri hakkında bilgi aldılar

Düzenleme: Kaynak: DHA
Hemşire adayları meslekleri hakkında bilgi aldılar

Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ekiplerince liselerde başlatılan "Geleceğe dair bir fikir projesi" çerçevesinde öğrencilere meslek tanıtımları devam ediyor. Öğrenciler, Hemşire ve hemşirelik öğrencileri ile bir araya gelerek meslek hakkında bilgiler aldı.

Düzce İbni Sina Mesleki Teknik ve Anadolu Lisesi'nde eğitim gören öğrenciler, Hemşire ve hemşirelik öğrencileri ile bir araya gelerek meslek hakkında bilgiler aldı.

Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ekiplerince liselerde başlatılan "Geleceğe dair bir fikir projesi" çerçevesinde öğrencilere meslek tanıtımları devam ediyor. Bu çerçevede Düzce İbni Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde öğrencilere hemşirelik mesleği ile ilgili bilgiler verildi.

Hemşire Emre Güler ve Düzce Üniversitesi hemşirelik bölümü öğrencileri üniversite sınavına hazırlanan gençlere mesleklerini tanıtıp bilgilendirmelerde bulundu.

Hemşire adayları meslek hakkında bilgi aldılar

Hemşire adayları meslek hakkında bilgi aldılar

Hemşire adayları meslek hakkında bilgi aldılar

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