Almanya’nın Aachen kentinde görülen davada, gece nöbetlerinde 'rahat edebilmek' amacıyla hastalarını öldüren erkek hemşireye müebbet hapis cezası verildi. 44 yaşındaki hemşire, 10 cinayet ve 27 cinayete teşebbüsten suçlu bulundu.

YÜKSEK DOZDA AĞRI KESİCİ VE SAKİNLEŞTİRİCİ İLAÇLAR KULLANDI

Mahkeme kayıtlarına göre zanlı, Aralık 2023 ile Mayıs 2024 arasında görev yaptığı Würselen kasabasındaki bir hastanede, palyatif bakım servisinde tedavi gören hastalara rızaları dışında yüksek dozda ağrı kesici ve sakinleştirici ilaçlar verdi. Bu yöntemle, gece vardiyasında daha az işlem yapmak istediği belirtildi.

SUÇLAMALARI REDDETTİ

Son söz hakkını kullanan hemşire suçlamaları reddetti ancak mahkeme, cezasına şartlı tahliye imkânı tanımadı. Yetkililer, zanlının geçmiş yıllarda da benzer eylemlerde bulunmuş olabileceği şüphesiyle yeni bir soruşturma başlattı.