Hemşire Pınar Bulunmaz, cinayetinde şok rapor

Olay, 22 Şubat 2024'te Siverek ilçesi Hamidiye Mahallesi'nde meydana geldi. Bir Hastande hemşire olan Pınar Bulunmaz ile kendisini aldattığını öne sürdüğü R.D, arasında telefonda tartışma çıktı. İnfaz koruma memuru olan R.D, otomobiliyle eve geldiğinde eşinin dışarıya çıkıp, hızlıca yürüdüğünü fark etti. Eşini gören R.D, otomobiliyle takip etmeye başladı. R.D, durumu fark edip koşmaya başlayan eşi Pınar Bulunmaz'ı durdurup araca bindirdi.

ŞÜPHELİ EŞ TUTUKLANDI

Otomobilde Pınar Bulunmaz tabanca ile vuruldu. R.D, daha sonra yaralı Pınar Bulunmaz ile annesinin evine gitti. Burada R.D, aracı ve içerisindeki yaralı eşini ağabeylerine teslim etti. R.D'in ağabeyleri tarafından çalıştığı hastaneye götürülen Pınar Bulunmaz, kurtarılamadı. Pınar Bulunmaz'ın evinden çıktığı anlar ile R.D'ın olaydan sonra annesinin evine gittiği anlar, güvenlik kameralarına yansıdı. Kendisi de tabanca ile vurulan ve şüpheli olarak gözaltına alınan R.D, tedavisinin ardından "Eşe karşı kasten öldürme" suçundan tutuklandı.

SOL EL SVABINDA ARTIŞ ARTIĞI

Olay yerinde yapılan incelemede de 10 mermi çekirdeği bulundu. Olayda kullanıldığı değerlendirilen tabanca gaz pedalının altında bulunurken, silah Diyarbakır Bölge Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğü'nde incelemeye alındı. Diyarbakır Bölge Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğü tarafından 11 Mart 2024'te hazırlanan raporda; R.D,'ın sol el svabında atış artığı tespit edildi. Diğer yandan R.D, 3 ay sonra görgü tanıklarının ifadesi doğrultusunda tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edildi.

3'ÜNCÜ DURUŞMA GÖRÜLDÜ

Siverek 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın 3'üncü duruşmasına; Pınar'ın babası Ali Sevim, ağabeyi Erdal Sevim, avukatları, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı vekili, Şanlıurfa Kadın Hakları Merkezi ve Kadın Hakları Komite Merkezi yetkilileri, Şanlıurfa Barosu Kadın Hakları ve Özgür Hukukçular Derneği temsilcisi ile sanık R.D, ile avukatı katıldı.

Duruşmada söz alan Pınar'ın babası Ali Sevim, "Ben mahkemeye ve adalete güveniyorum, takdiri size bırakıyorum. Olay gecesi bizim yanımıza hiçbir aile bireyinin gelmemesi, bize herhangi bir başsağlığı dilememeleri beni yeterince rahatsız etti. Benim yanımda olsalardı ben şu an burada zaten bulunmazdım" dedi.

'KARDEŞİMİN İNTİHAR ETMEDİĞİNİ BİLİYORUM'

Pınar'ın ağabeyi Sevim ise "Ben kardeşimin intihar etmediğini biliyorum, bu işin takipçisi olacağım, gerekli tüm yasal haklarımı kullanacağım. Geçen celse sanığın yakınlarının saldırısına uğradık. Benim kardeşim, sanık ve aile bireylerine emanetti. Özellikle olay gecesi kendilerine hiçbir şekilde ulaşamadık, daha sonra kimse bizimle en ufak bir irtibat dahi kurmadı. Ben ölmediğim sürece adalet her zaman gereğini yapacaktır, buna inanıyorum" diye konuştu.

'KEŞİFE BEN ŞOFÖR OLARAK KATILDIM'

Mahkemede tanık olarak dinlenen ve Siverek Adliyesi'nde şoför olarak çalışan T.Y., "Olay günü Cumhuriyet savcısının talimatı üzerine biz olay yeri olan sanığın ailesine ait eve gittik. Gittiğimizde evde kimse yoktu, arama işlemi yapılması gerekiyordu, arama işleminde ben kolluk görevlilerinin yanında hazırun olarak bulundum, tutanak altındaki imza bana aittir. Daha sonra ölü muayenesi işlemleri için hastaneye geçtik. Bunun haricinde ben olaya dair herhangi bir bilgi sahibi değilim, evde herhangi bir şey bulunmadığını hatırlıyorum. Keşfe ben şoför olarak katıldım, şoförlük ücreti bana yazıldı. Ben Siverek Adliyesi'nde otopsi işlerine bakarım, ölü muayene kayıtlarını alırım. Bana keşfe gitmemi A. Bey söyledi, A. Bey'in soyadı da Bulunmaz'dır. Ben keşiflere ve arama işlemlerine ara ara katılırım, ben sanığın akrabası da değilim. Olay bir an önce toparlasın diye yeterli sayıda kişi bulunmadığından beni hazırun olarak bulundurdular" dedi.

ADLİ TIP RAPORU: SAĞ ELİNDE ATIŞ ARTIĞI TESPİT EDİLMEDİ

Duruşmada ayrıca Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı Başkanlığı tarafından verilen ve 3 profesörden oluşan heyet raporu okundu. Pınar'ın intihar etmediğinin değerlendirilen raporda, "R.D,'ın ifadeleri dikkate alındığında Pınar Bulunmaz'ın araca zorla R.D, tarafından bindirildiği, yanak bölgesinde silahın horoz ve/veya gövde kısmı ya da benzer şekilde ekimoz oluşturabilecek çıkıntılı künt cisimle vurmakla oluşmuş lezyonlar, burun bölgesinde ve her iki elde ekimozlar dikkate alındığında Pınar Bulunmaz'ın araç içerisinde ya da araca binmeden önce R.D, tarafından darbedilmiş olduğu, uygulanan bu fiziksel travmada silah ya da travmatik enstrümanın R.D,ın elinde olduğu ve aktif olarak Rıdvan Bulunmaz tarafından travma enstrümanı olarak kullanılmış olduğu, Pınar Bulunmaz'ın her iki elinde geri saçılma paternlerinin ve sağ elinde atış artığı tespit edilmeyişinin R.D, tarafından ifade edilen atış mekanizması ile uyuşmadığı, silahın Pınar Bulunmaz tarafından ateşlenmiş olmadığını düşündürdüğü, Pınar Bulunmaz'ın kendini iyi hissetmemesi nedeniyle evde kendi kendine damar yolu açarak serum tedavisi uygulamasının, yaşamını sürdürme yönünde bilinçli ve aktif bir çaba gösterdiğini düşündürdüğünden, intihara hazırlık sürecinin klasik belirtileri olan vedalaşma, kişisel eşyaları devretme ya da ani içe kapanma vb. bulguların olmaması ve tanık ifadelerinde yer alan yaşam olaylarına dair konuşmalar, alışveriş, hastalık için serum takma vs. dikkate alındığında Pınar Bulunmaz'ın intihar motivasyonu olmadığı ve olayın orijininin intihar olduğunun söylenemeyeceği kanaatini bildirir bilimsel mütalaa raporudur" denildi.

DELİLLERİ KARATMA ŞÜPHESİ

Raporun ardından mahkeme heyeti, sanık R.D, için uygulanan adli kontrol kararının devamına karar verdi. 1 üye hakim ise sanığın tutuklanması yönünde muhalefet şerhi koydu. Hakim muhalefet şerhinde, şu ifadeler kullandı:

"Sanık R.D,'ın üzerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti, üzerine atılı suçun katalog suçlardan olması, delilleri karartma şüphesinin bulunması, toplanmayan deliller ve dinlenmeyen tanıkların bulunduğu ve tutuklama nedeninin varlığı nazara alındığında adli kontrol tedbirlerinin uygulanmasının yetersiz kalacağı kanaatiyle sanığın tutuklanmasına karar verilmesi gerekirken tutuklanmasına yönelik talebin reddine ilişkin sayın çoğunluğun görüşlerine iştirak etmiyorum." Duruşma, İstanbul Adli Tıp Kurumu'na yazılan müzekkere cevabının dönüşünün beklenmesi ve tanık G.Y. hakkında yeniden zorla getirilmesi emrinin düzenlenmesi için 8 Ekim'e ertelendi.