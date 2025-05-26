Hemşire Sevcan Demir cinayetinde kan donduran detay! Cani koca bıçak ve satırla 25 saniyede öldürmüş!

Olay, 9 Mart’ta saat 21.30 civarında Kepez ilçesi Gazi Mahallesi’ndeki bir apartmanda yaşandı. Özel hastanede hemşire olan, 2 aylık evli Halit Can ve Sevcan Demir Sakman çifti, öğlen saatlerinde maddi sorunlar nedeniyle tartıştı.

Halit Can Sakman’ın akşam eve dönmesiyle tartışma yeniden alevlendi. Sakman, eşinin kendisine bıçakla saldırdığını iddia ederek Sevcan’a satırla vurdu. Komşuların ihbarıyla olay yerine gelen polis, Sevcan Demir Sakman’ı karnında ve boğazında kesiklerle yerde hareketsiz buldu. Genç kadının hayatını kaybettiği tespit edildi. Halit Can Sakman’ın eşini öldürdüğü ve satırı boğazının üzerine bıraktığı belirlendi.

‘EŞİNİ KASTEN ÖLDÜRME’ SUÇUNDAN TUTUKLANDI

Boynunda ve elinde kesikler bulunan Sakman hastaneye kaldırıldı. Evde yapılan incelemede, biri sapı kırık iki bıçak bulundu. Adliyeye sevk edilen Sakman, “Eşi kasten öldürme” suçundan tutuklandı. Ayrıca, kendisine daha önce kişilik bozukluğu teşhisi konduğu, psikolojik tedavi gördüğü ve ilaç kullandığı öğrenildi. Sevcan Demir Sakman, memleketi Hatay’da defnedildi.

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İDDİANAME HAZIRLANDI

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma tamamlanarak iddianame hazırlandı. İddianamede, Sevcan Demir Sakman’ı bıçak ve satırla öldüren Halit Can Sakman için “canavarca hisle eşe karşı kasten öldürme” suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası talep edildi. Maktulün vücudunda 11 kesi ve sol kolunda kırık tespit edildiği belirtildi.

İddianamedeki ifadesinde Sakman, olay günü eşiyle maddi sorunlar nedeniyle tartıştıklarını söyleyerek, “Eşimle olay günü dışarı çıktık, eve döndük, o uyumuştu. Uyandığında alkol aldığımı fark etti. Önce 4 antidepresan ilaç almıştım. Alkolü onun kredi kartıyla aldığımı söyleyince tartıştık. ‘Benim paramı da mı bitireceksin, kendi paranı zaten bitirdin’ dedi. Ağlamaya başladım. ‘Sen nasıl erkeksin, ağlama, sende aşağılık kompleksi var. Eski erkek arkadaşımı kıskandın, o senden yakışıklı’ deyince ona hakaret ettim” dedi.

‘YERE DÜŞÜNCE BOĞAZINI SIKARAK BOĞDUM’

Gözyaşlarını tutamadığını belirten Halit Can Sakman, ifadesinde, “Eşim birden boğazıma bıçak savurdu. Ayağa kalktım. Bıçağı yere atıp kapıya kaçmaya çalıştı. Tezgâhtan başka bir bıçak alarak Sevcan’ı sırtından bıçakladım. Yere düşünce boğazını ellerimle sıkarak boğdum. Mutfaktan başka bir kesici alet, bıçak mı satır mı hatırlamıyorum, alarak boğazını kestim. Sonrasını hatırlamıyorum. Gözümü hastanede açtım” dedi.

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OLAY GÜNÜ 3 KİŞİYİ GÖRÜNTÜLÜ ARAMIŞ

Sanığın cinayet sonrası görüntülü aradığı arkadaşı H.E., olay günü konuştuklarını, maktulü kanlar içinde gördüğünü belirterek, “Tekrar aradığımda sanığa ulaşamadım. Polisleri aradım. Sonra sanık tekrar arayıp ‘Sevcan uyanmıyor’ dedi. Olay yerine gittiğimde polis ve ambulansı gördüm” dedi.

Sanığın hastane sorumlusu A.D., olay günü görüntülü arandığını, “Abla acil açar mısın” mesajı aldığını, ardından “Abla Sevcan nefes almıyor” dediğini ve maktulün kanlar içinde yerde yattığını gördüğünü belirtti.

Sanığın babası Uğur Sakman da olay günü görüntülü konuştuklarını, oğlunun üzerinde kan lekeleri olduğunu ve garip konuştuğunu ifade etti.

‘CİNAYETİ 25 SANİYEDE İŞLEMİŞ’

İddianamede, apartman güvenlik kameralarının incelendiği, maktulün saat 20.49’da binadan çıktığı, sanığın 21.51’de maktulü eve getirdiği, 25 saniye sonra kapının açıldığı ve maktule ait olduğu düşünülen bir ayağın çırpındığı belirtildi.

Olayın 25 saniyede gerçekleştiği, sanığın “Arkadan saldırdı” ifadesinin suçtan kurtulmaya yönelik olduğu kaydedildi.

İddianamede, maktulde 11 kesi olduğu, sanığın eşini boğazını sıkarak öldürmeye çalıştığı, hareketsiz kalan maktulün boynunu kesmesiyle canavarca hisle hareket ettiği kanaatine varıldığı belirtildi. Halit Can Sakman’ın Antalya 6. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanmasına yakında başlanacak.

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