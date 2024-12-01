Hemşire ve ebe adaylarına şiddetten korunma eğitimi verildi

Adana Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik, Narkotik ve Siber Suçlarla Mücadele, Asayiş ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Çukurova Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesinde hemşire ve ebe adaylarını suç ve suça karşı bilgilendirdi. Hemşire ve ebeler öncelikle Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği tarafından erkek şiddetine ve mesleki şiddete maruz kalındığı zaman ne yapılması gerektiğini anlattı.

Polis hemşire ve ebe adaylarına telefonlarını mutlaka KADES programını indirmesi gerektiğini bu program sayesinde Türkiye'de bir çok kadının hayatının kurtulduğunu söyledi. Program indirildiğinde herhangi bir şiddete maruz kalındığın da ya da şiddet tehdidi olduğunda bir butonla polisin hemen adreste olduğu hatırlatıldı. Polis hemşire ve ebe adaylarına yasal haklarının ne olduğu konusunda da bilgi verdi. Daha sonra sırasıyla şubeler terör, narkotik ve diğer konular hakkında hemşire ve ebeleri bilgilendirdi.