Hemşireler Ordu’da seslendi: Artık Susmayacağız!

Ordu/ Ali Yazan

Hemşireler ve Tüm Sağlık Profesyonelleri Sendikası (Hep-Sen) Ordu Şubesi, Ordu Eğitim ve Araştırma Hastanesi Poliklinik Binası önünde basın açıklaması gerçekleştirerek sesini duyurdu.

Hep-Sen Ordu Şubesi adına açıklamayı okuyan Merkez Yönetim Kurulu üyesi Bayram Kıvanç Oruç, gerçekleştirdiği basın açıklamasında, kamu emekçilerinin haklarının yok sayıldığını ve sağlık sisteminin hızla kötüleştiğini belirtti. Oruç, “Bıçak kemiğe dayanmıştır, sabır tükenmiştir. Memurlar, her geçen gün eriyen maaşları ve sosyal hakları karşısında zor durumdalar” dedi.

Açıklamasında, sağlık politikalarının artık kamu emekçilerini ve sağlık çalışanlarını adeta kaderine terk ettiğini vurgulayan Oruç, devletin sağlık hizmetlerini özel sektöre devretmeye yönelik çabalarına da sert tepki gösterdi. Oruç, “Sağlık sistemimizin temelleri sarsılmakta ve sağlık hizmetleri adeta bir ürün gibi satılmaktadır. Bizler, halk sağlığını öncelik alacak şekilde sağlık hizmetlerinin yeniden düzenlenmesini talep ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Hep-Sen, kamu emekçileri ve sağlık çalışanları için taleplerini şöyle sıraladı. Memur maaş zammının, yeniden değerleme oranı olan %43,93'e çekilmesi, Enflasyon oranlarının güvenilir ve bağımsız bir kuruluş tarafından belirlenmesi, Sağlık çalışanlarının iş yükünü artıran ve hak kayıplarına yol açan yönetmeliklerin iptal edilmesi, Koruyucu sağlık hizmetlerinin kar amacı gütmeden halk sağlığı önceliğiyle yeniden düzenlenmesi.

Oruç, bu eylemlerinin sadece kamu emekçileri için değil, halkın daha iyi sağlık hizmeti alabilmesi için de sürdürüleceğini belirtti ve sendika üyeleriyle birlikte meydanlarda olmaya devam edeceklerini ifade etti. Hep-Sen, mücadelelerinin süreceğini ve halk sağlığını tehdit eden mevcut düzenin karşısında dimdik duracaklarını duyurdu.

Eyleme, Ordu'daki sağlık çalışanlarının yanı sıra çok sayıda sendika üyesi de katılarak destek verdi. Hep-Sen, kamu emekçilerinin haklarının savunulması adına daha güçlü bir mücadele için bir arada olmaya devam edeceğini belirtti.