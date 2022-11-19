Bakan Koca’dan Tokat’ta felçli hastaya uygulanan şiddet hakkında açıklama

Bakan Koca Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Tokat Medical Park Hastanesinde kaydedildiği belirtilen, bir hastanın bazı çalışanlarca şiddete maruz kaldığını gösteren görüntüler üzüntü verici ve kabul edilemezdir.
Bakanlığımız ilgili hastanede derhal soruşturma başlatmıştır. Gerekenin yapılacağından kimsenin şüphesi olmasın” ifadelerine yer verdi. (İHA)
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