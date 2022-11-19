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  • Bakan Koca’dan Tokat’ta felçli hastaya uygulanan şiddet hakkında açıklama

Bakan Koca’dan Tokat’ta felçli hastaya uygulanan şiddet hakkında açıklama

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Tokat Medical Park Hastanesinde felçli bir hastaya şiddet uygulan sağlık çalışanlarına ilişkin, “Bakanlığımız ilgili hastanede derhal soruşturma başlatmıştır. Gerekenin yapılacağından kimsenin şüphesi olmasın” dedi.

Haber Giriş: 19 Kasım 2022 Cumartesi - 23:37
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Hemşirelerin özel bir hastanede felçli hastaya uyguladıkları şiddet Bakan Kocanın tepkisini çekti

Bakan Koca’dan Tokat’ta felçli hastaya uygulanan şiddet hakkında açıklama
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Bakan Koca Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Tokat Medical Park Hastanesinde kaydedildiği belirtilen, bir hastanın bazı çalışanlarca şiddete maruz kaldığını gösteren görüntüler üzüntü verici ve kabul edilemezdir.

Bakanlığımız ilgili hastanede derhal soruşturma başlatmıştır. Gerekenin yapılacağından kimsenin şüphesi olmasın” ifadelerine yer verdi. (İHA)

 

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