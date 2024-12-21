Hemzemin geçitte faciadan dönüldü

Kırıkkale'de hemzemin geçitte arıza yapan bir otomobile yük treninin çarptığı an ve sürücünün son anda kaçışı güvenlik kamerasına yansıdı. Metrelerce ray üzerinde sürüklenen otomobil hurdaya döndü.

Kaza, akşam saatlerinde Çullu Caddesi üzerindeki hemzemin geçitte meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Y.E.U. idaresindeki 71 AAG 481 plakalı Opel marka otomobil, hemzemin geçitte arızalanarak hareket edemez hale geldi. O esnada makinist G.K. kontrolündeki yük treninin hızla yaklaştığını fark eden sürücü Y.E.U., son anda aracını terk ederek uzaklaştı.

Yük treninin çarptığı otomobil, metrelerce ray üzerinde sürüklenerek hurdaya döndü. Trenin, otomobile çarptığı an ve sürücünün son anda kaçışı kent güvenlik yönetim sistemi kamerasınca anbean kaydedildi.

Sürücünün son anda kurtulduğu kazada otomobil hurdaya döndü. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarla olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, kazanın ardından duman çıkan otomobile müdahale etti. Tren seferleri, kaza nedeniyle kısa süreliğine durduruldu.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.