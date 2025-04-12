Hemzemin geçitte korku dolu anlar! Belediye otobüsü ile çarpıştı

Düzenleme: Kaynak: DHA
Hemzemin geçitte korku dolu anlar! Belediye otobüsü ile çarpıştı

Diyarbakır’da bariyerler kapalıyken hemzemin geçitten geçen belediye otobüsü Diyarbakır-Mardin seferini yapan yük trenine çarptı. Bölgeye İtfaiye ve çok sayıda polis sevk edildi.

Gıyasettin TETİK-Seyfettin EKEN/DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR'da bariyerler kapalı iken sürücüsünün hemzemin geçitten geçmeye çalıştığı belediye otobüsüne, yük treni çarptı. Can kaybının yaşanmadığı kazada, otobüs kullanılamaz hale geldi.

Kaza, sabah saatlerinde Kayapınar ilçesi Mezopotamya Bulvarı'ndaki hemzemin geçitte meydana geldi. Diyarbakır'dan Mardin Mazıdağı ilçesine giden yük treni, bariyerleri kapalı iken hemzemin geçitten geçmeye çalışan İ.K. idaresindeki 21 ANN 993 plakalı belediye otobüsüne çarptı. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, otobüsten dumanlar yükselmeye başladı. İhbar üzerine kaza yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışması yaptığı otobüs, çekiciyle bulunduğu yerden kaldırıldı.

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Hemzemin geçitte korku dolu anlar! Belediye otobüsü ile çarpıştı

Hemzemin geçitte korku dolu anlar! Belediye otobüsü ile çarpıştı

Hemzemin geçitte korku dolu anlar! Belediye otobüsü ile çarpıştı

Hemzemin geçitte korku dolu anlar! Belediye otobüsü ile çarpıştı

Hemzemin geçitte korku dolu anlar! Belediye otobüsü ile çarpıştı

Hemzemin geçitte korku dolu anlar! Belediye otobüsü ile çarpıştı

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