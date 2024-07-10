Hemzemin geçitte kuzenlere tren çarptı: 1 ölü 1 yaralı

Trenin çarpması ile metrelerce savrulan kuzenlerden Nuri Çınar yaşamını yitirdi. Cengiz Çınar ise hafif yaralandı.

Kaza, saat 20.00 sularında Ovaköy Mahallesi'inde gerçekleşti. Denizli-İzmir seferini gerçekleştiren 32717 numaralı tren, kontrolsüz hemzemin geçitten dikkatsiz şekilde geçmeye kalkışan Nuri ve Cengiz Çınar’a çarptı.

Trenin çarpması ile birlikte 2 kuzen metrelerce savruldu. Kazaya şahit olanların ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Sağlıkçıların yaptığı kontrolde, Nuri Çınar'ın olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Kazayı hafif yaralarla atlatan Cengiz Çınar ise ambulansla Aydın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Jandarma, kazaya ilişkin olarak 2 makinisti gözaltına ald