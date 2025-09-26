Hendek Davası'nda karar! Tutuklu sanık kalmadı

Hendek Davası'nda karar! Tutuklu sanık kalmadı

Sakarya’da 7 işçinin yaşamını yitirdiği havai fişek fabrikası patlamasına ilişkin davada Yargıtay ilamına direnilmesine karar verildi. Fabrika sahibi Yaşar Coşkun tahliyesi ile birlikte davada tutuklu sanık kalmadı.

Sakarya’nın Hendek ilçesinde 3 Temmuz 2020’de meydana gelen patlamada 7 kişi hayatını kaybetmiş, 127 kişi yaralanmıştı.

Olaya ilişkin başlatılan davanın duruşması bugün Sakarya 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü.

Mahkeme, Yargıtay'ın fabrika sahibi Yaşar Coşkun'un 'olası kastla insan öldürme' suçundan cezalandırılması kararına 'direnilmesine' hükmetti.

Önceki tahliyeler ile birlikte davada tutuklu sanık kalmadı.

YARGITAY KARARI TANINMADI

Aileler ve müşteki avukatlarının verdiği mücadele sonucu Yargıtay 12. Ceza Dairesi, fabrika sahibi tutuklu tek sanık Yaşar Coşkun’a olası kastla insan öldürmek suçundan ceza verilmesi gerektiğini belirterek kararı işçiler lehine bozmuştu.

Yerel Mahkeme, Yargıtay’ın bozma kararına uymadı.

