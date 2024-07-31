Haniye'nin ölümü sonrası İran’dan ilk açıklama

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Haniye'nin ölümü sonrası İran’dan ilk açıklama

Hamas lideri İsmail Heniyye, bu sabah İran’ın başkenti Tahran’da düzenlenen saldırıda öldürüldü. Konuya ilişkin İran'dan ilk açıklama geldi.

Hamas lideri İsmail Haniye, bu sabah İran’ın başkenti Tahran’da düzenlenen saldırıda şehit oldu. Hamas hareketi, saldırının işgal rejimi tarafından düzenlendiğini duyurdu. İran'dan kritik açıklama geldi.

İran'ın yerel sitelerinden alınan haberlere göre, suikaste ilişkin yapılan ilk açıklamada, ''Heniyye suikasti kırmızı çizgileri aştı ve İsrail ağır bir bedel ödeyecek'' denildi.

İran Dışişleri Bakanlığı sözcüsü, "Yetkili makamlar İsmail Heniyye suikastinin boyutlarını ve ayrıntılarını halen araştırıyor. Siyonist işgalcilerin pençesinden kurtulmak için mücadele eden mücahitlerin kanı hiçbir zaman boşa gitmeyecektir. Heniyye'nin Tahran'da şehit edilmesi Tahran, Filistin ve direniş arasındaki yakın bağı güçlendirecek ve derinleştirecek" açıklamasını yaptı.

İran Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi Haniye suikasti nedeniyle olağanüstü toplantı düzenledi.

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"BAĞIMIZ DAHA DA GÜÇLENECEK"

Reuters haber ajansının İran devlet basınından aktardığına göre, İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani “Haniye’nin şehadeti, Tahran, Filistin ve direniş arasındaki derin ve kırılmaz bağı güçlendirecektir” açıklamasını yaptı.

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