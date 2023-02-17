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Fenerbahçeli Lincoln Henrique'den depremzede aileye anlamlı ziyaret

Fenerbahçe'nin Brezilyalı futbolcusu Lincoln Henrique, depremzede bir ailenin ziyaretine gitti. Henrique bu anları sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı bir mesajla duyurdu.

Haber Giriş: 17 Şubat 2023 Cuma - 08:51
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Henrique depremzede aileyi ziyaret etti

Fenerbahçeli Lincoln Henrique'den depremzede aileye anlamlı ziyaret
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Spor camiasının depremzedeler için yardım kampanyaları durmak bilmiyor. Bütün spor camiası kenetlenmiş durumdayken futbolcular da bireysel olarak yardımlarına devam ediyor.

Geçtiğimiz gün depremzede bir aileye evini açabileceğini belirten Fenerbahçeli Lincoln Henrique depremzede bir aileyi ziyaret etti. bu ziyareti sosyal medya hesabından paylaşan Henrique, ''Zor günlerin üstesinden ancak birlik ve beraberlikle gelebiliriz. Özellikle biz futbolculara çok büyük görev düşüyor. Bugün depremzede bir ailemizi ziyaret edip yanlarında olduk. Ailece bölgeye maddi manevi destek vermeye devam edeceğiz'' dedi.

EVİNİ DEPREMZEDE BİR AİLEYE AÇACAĞINI DUYURMUŞTU

Fenerbahçe'nin Brezilyalı futbolcusu Lincoln Henrique, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda evini depremden etkilenen çocuklu bir aileye açtığını açıklamıştı.

Brezilyalı futbolcu paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Hepimiz depremzedelere destek olmalıyız. Aile olarak depremde evi yıkılan çocuklu bir aileyi her şey geride kalana kadar misafir etmek isteriz. Yetkililer bizimle iletişime geçebilir. İstanbul’a getirilecek ailenin tüm otel masraflarını karşılamaya hazırım"

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