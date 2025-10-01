Henry'den Galatasaray yorumu: "Avrupa'da her takımı yener"

Kaynak: Haber Merkezi
Henry'den Galatasaray yorumu: "Avrupa'da her takımı yener"

Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi’nde Liverpool’u 1-0 mağlup ettiği tarihi karşılaşma sonrası Fransız futbolunun efsane ismi Thierry Henry sarı kırmızılı ekip hakkında çarpıcı ifadeler kullandı.

Liverpool karşısında tarihi galibiyet alan Galatasaray’ı değerlendiren Thierry Henry, Sarı-Kırmızılıların Avrupa’da her rakibe üstünlük kurabilecek güçte olduğunu söyledi.

Thierry Henry değerlendirmesinde, “Futbolda her zaman biraz şansınız olması gerekir. Penaltı doğru karardı. Ancak Galatasaray her top için savaştı. Sürekli olarak maksimum seviyede mücadele ettiler” ifadelerini kullandı.

“OSIMHEN DAHA FAZLASINI YAPABİLİRDİ”

Galatasaray’ın hücumda daha fazla skor üretebileceğini vurgulayan Henry, “Galatasaray daha fazla gol atabilirdi. Osimhen bazı pozisyonları iyi değerlendiremedi. Takım arkadaşlarına verebileceği pozisyonlarda bencillik yaptı” dedi.

“AVRUPA’DA HERKESİ YENEBİLİRLER”

Henry, Galatasaray’ın oyundaki üstünlüğünü öne çıkararak, “Maç boyunca Galatasaray’ın Liverpool’u her dakika nasıl rahatsız ettiğini izledik. Galatasaray’a hakkını vermemiz gerekiyor. Oynayan tüm Galatasaraylı futbolcular harika mücadele ettiler. Galatasaray’ın Avrupa’da her takıma karşı iyi oynama ve kazanma şansı var. Daha fazlasını başarabilirler mi bilmiyorum ama Galatasaray iyi günündeyse ve evinde oynuyorsa Avrupa’daki her takımı yener” sözleriyle konuşmasını tamamladı.

Son Haberler
Gizli radar polemiğine Son: yerler tek tek paylaşıldı
Gizli radar polemiğine Son: yerler tek tek paylaşıldı
Galatasaray’ın kahini: İki maçı da skorlarıyla bildi!
Galatasaray’ın kahini: İki maçı da skorlarıyla bildi!
Marmaray'ın yükünü hafifletecek. 'İstanbul Kuzey Demiryolu' geliyor
Marmaray'ın yükünü hafifletecek. 'İstanbul Kuzey Demiryolu' geliyor
Valilik saat vererek uyardı! Kuvvetli yağış ve fırtına kapıda
Valilik saat vererek uyardı! Kuvvetli yağış ve fırtına kapıda
Galatasaray ile Crystal Palace'ın ilginç serisi sürüyor
Galatasaray ile Crystal Palace'ın ilginç serisi sürüyor