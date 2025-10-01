Henry'den Galatasaray yorumu: "Avrupa'da her takımı yener"

Liverpool karşısında tarihi galibiyet alan Galatasaray’ı değerlendiren Thierry Henry, Sarı-Kırmızılıların Avrupa’da her rakibe üstünlük kurabilecek güçte olduğunu söyledi.

Thierry Henry değerlendirmesinde, “Futbolda her zaman biraz şansınız olması gerekir. Penaltı doğru karardı. Ancak Galatasaray her top için savaştı. Sürekli olarak maksimum seviyede mücadele ettiler” ifadelerini kullandı.

“OSIMHEN DAHA FAZLASINI YAPABİLİRDİ”

Galatasaray’ın hücumda daha fazla skor üretebileceğini vurgulayan Henry, “Galatasaray daha fazla gol atabilirdi. Osimhen bazı pozisyonları iyi değerlendiremedi. Takım arkadaşlarına verebileceği pozisyonlarda bencillik yaptı” dedi.

“AVRUPA’DA HERKESİ YENEBİLİRLER”

Henry, Galatasaray’ın oyundaki üstünlüğünü öne çıkararak, “Maç boyunca Galatasaray’ın Liverpool’u her dakika nasıl rahatsız ettiğini izledik. Galatasaray’a hakkını vermemiz gerekiyor. Oynayan tüm Galatasaraylı futbolcular harika mücadele ettiler. Galatasaray’ın Avrupa’da her takıma karşı iyi oynama ve kazanma şansı var. Daha fazlasını başarabilirler mi bilmiyorum ama Galatasaray iyi günündeyse ve evinde oynuyorsa Avrupa’daki her takımı yener” sözleriyle konuşmasını tamamladı.