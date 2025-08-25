Hentbol Erkekler Süper Kupa, Nilüfer Belediyesi Spor Kulübü’nün

Hentbol Erkekler Süper Kupa 2025’in final karşılaşması Prof. Dr. Yaşar Sevim Hentbol Salonu’nda Beşiktaş ile Nilüfer Belediyesi Spor Kulübü arasında yapıldı. Mücadelenin ilk devresi 18-17 Nilüfer Belediyespor üstünlüğüyle sonuçlanırken maçın normal süresi 33-33 eşitlikle tamamlandı. Bu skorla 7 Metre atışlarına geçildi. 7 Metre atışları sonucunda maçtan 37-36 zaferle ayrılan Nilüfer Belediyespor, Hentbol Erkekler Süper Kupa 2025’in sahibi oldu.

Hentbol Erkekler Süper Kupa 2025’in birincisi Nilüfer Belediyespor, karşılaşmanın ardından düzenlenen merasimde kupa ve madalyalarını teslim aldı. Türkiye Hentbol Federasyonu Başkanı Mesut Çebi ve Yönetim Kurulu Üyesi Doğancan Erol, şampiyon Nilüfer Belediyespor’a kupa ve madalyalarını sundu.

Hentbol Erkekler Süper Kupa 2025’in en değerli oyuncusu Nilüfer Belediyesi Spor Kulübü’nden Kaleci Mehmet Emre oldu. Mehmet Emre’ye final karşılaşmasının en iyi oyuncusu ödülünü Türkiye Hentbol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Barış Orhonlu takdim etti.