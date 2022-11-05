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Türkiye Büyük Britanya'ya fark attı

A Milli Kadın Hentbol Takımı, 2023 Kadınlar Dünya Şampiyonası Avrupa Elemeleri 1. Turu'nda Büyük Britanya'yı 39-14 yendi

Haber Giriş: 5 Kasım 2022 Cumartesi - 23:08
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Hentbol Kadın Milli Takımımız Büyük Britanya'yı ezdi geçti

Türkiye Büyük Britanya'ya fark attı
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A Milli Kadın Hentbol Takımımız, 2023 Kadınlar Dünya Şampiyonası Avrupa Elemeleri 1. Turu'nda karşılaştığı Büyük Britanya'yı farklı yendi: 39-14. 

THF Spor Salonu’nda oynanan maçın ilk 10 dakikası 7-5 ve ilk 20 dakikası 15-7 Milli Takımımızın üstünlüğü ile geçilirken, ilk yarıyı Milliler 23-7'lik skorla önde kapattı.

Karşılaşmanın rövanş maçı da yarın saat 20.00'de yine Ankara THF Spor Salonu’nda oynanacak.

Milliler tur atlamaları halinde Play-off'a yükselecek ve rakibi olacak ülke milli takımı ile 7-8 Nisan ve 11-12 Nisan 2023 tarihlerinde karşılaşacak. 

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