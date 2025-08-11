Hentbolda yeni sezon fikstürü çekildi

Prof. Dr. Yaşar Sevim Hentbol Salonu'nda gerçekleştirilen fikstür ve kura çekimine Türkiye Hentbol Federasyonu (THF) Başkanı Mesut Çebi, yönetim kurulu üyeleri ve kulüplerin temsilcileri katıldı.
LİGLERDE İLK HAFTANIN PROGRAMI VE KUPALARDA EŞLEŞMELER ŞÖYLE:
KADINLAR
Kadınlar Süper Lig ilk hafta programı:
Yenimahalle Belediyespor-Armada Praxis Yalıkavak
Ankara Yurdum Spor Kulübü-Odunpazarı Gençlik Spor Kulübü
Bursa Büyükşehir Belediyespor-Ortahisar Belediyespor
Üsküdar Belediyespor-Göztepe Spor Kulübü
Kadınlar Süper Lig'de ilk hafta karşılaşmaları, 6-7 Eylül'de yapılacak.
KADINLAR SÜPER KUPA:
Bursa Büyükşehir Belediyespor-Ortahisar Belediyespor
Üsküdar Belediyespor-Armada Praxis Yalıkavak
Kadınlar Süper Kupa Dörtlü Final maçları, 30-31 Ağustos tarihlerinde Ankara'daki Prof. Dr. Yaşar Sevim Hentbol Salonu'nda oynanacak.
ERKEKLER
Erkekler Süper Lig ilk hafta programı:
İstanbul Gençlik Spor Kulübü-Beykoz Belediyespor
Mihalıççık Belediyespor-Ankara Hentbol Spor Kulübü
Trabzon Büyükşehir Belediyespor-Spor Toto
Önallar Giresunspor-Nilüfer Belediyespor
DEPSAŞ Enerji As-Güneysu
Köyceğiz Belediyespor-Beşiktaş
Bay: Rize Belediyespor
Erkekler Süper Lig'de ilk hafta maçları, 30-31 Ağustos'ta oynanacak.
ERKEKLER SÜPER KUPA:
Spor Toto-Beşiktaş
Beykoz Belediyespor-Nilüfer Belediyespor
Erkekler Süper Kupa Dörtlü Final maçları, 23-24 Ağustos tarihlerinde Ankara'daki Prof. Dr. Yaşar Sevim Hentbol Salonu'nda yapılacak.
ERKEKLER TÜRKİYE KUPASI 1. TUR:
İstanbul Gençlik Spor Kulübü-Önallar Giresunspor eşleşmesinin galibi-Mihalıççık Belediyespor
Rize Belediyespor-Güneysu
Trabzon Büyükşehir Belediyespor-Ankara Hentbol Spor Kulübü
Köyceğiz Belediyespor-DEPSAŞ Enerji As
Kupada karşılaşmalar, 22-24 Ağustos tarihlerinde Ankara'da oynanacak.