Hentbolda yeni sezon fikstürü çekildi

Hentbolda Kadınlar ve Erkekler Süper Lig 2025-2026 sezonu fikstürü ile Süper Kupa ve Türkiye Kupası kuraları çekildi.

Prof. Dr. Yaşar Sevim Hentbol Salonu'nda gerçekleştirilen fikstür ve kura çekimine Türkiye Hentbol Federasyonu (THF) Başkanı Mesut Çebi, yönetim kurulu üyeleri ve kulüplerin temsilcileri katıldı.

LİGLERDE İLK HAFTANIN PROGRAMI VE KUPALARDA EŞLEŞMELER ŞÖYLE:

KADINLAR

Kadınlar Süper Lig ilk hafta programı:

Yenimahalle Belediyespor-Armada Praxis Yalıkavak

Ankara Yurdum Spor Kulübü-Odunpazarı Gençlik Spor Kulübü

Bursa Büyükşehir Belediyespor-Ortahisar Belediyespor

Üsküdar Belediyespor-Göztepe Spor Kulübü

Kadınlar Süper Lig'de ilk hafta karşılaşmaları, 6-7 Eylül'de yapılacak.

KADINLAR SÜPER KUPA:

Bursa Büyükşehir Belediyespor-Ortahisar Belediyespor

Üsküdar Belediyespor-Armada Praxis Yalıkavak

Kadınlar Süper Kupa Dörtlü Final maçları, 30-31 Ağustos tarihlerinde Ankara'daki Prof. Dr. Yaşar Sevim Hentbol Salonu'nda oynanacak.

ERKEKLER

Erkekler Süper Lig ilk hafta programı:

İstanbul Gençlik Spor Kulübü-Beykoz Belediyespor

Mihalıççık Belediyespor-Ankara Hentbol Spor Kulübü

Trabzon Büyükşehir Belediyespor-Spor Toto

Önallar Giresunspor-Nilüfer Belediyespor

DEPSAŞ Enerji As-Güneysu

Köyceğiz Belediyespor-Beşiktaş

Bay: Rize Belediyespor

Erkekler Süper Lig'de ilk hafta maçları, 30-31 Ağustos'ta oynanacak.

ERKEKLER SÜPER KUPA:

Spor Toto-Beşiktaş

Beykoz Belediyespor-Nilüfer Belediyespor

Erkekler Süper Kupa Dörtlü Final maçları, 23-24 Ağustos tarihlerinde Ankara'daki Prof. Dr. Yaşar Sevim Hentbol Salonu'nda yapılacak.

ERKEKLER TÜRKİYE KUPASI 1. TUR:

İstanbul Gençlik Spor Kulübü-Önallar Giresunspor eşleşmesinin galibi-Mihalıççık Belediyespor

Rize Belediyespor-Güneysu

Trabzon Büyükşehir Belediyespor-Ankara Hentbol Spor Kulübü

Köyceğiz Belediyespor-DEPSAŞ Enerji As

Kupada karşılaşmalar, 22-24 Ağustos tarihlerinde Ankara'da oynanacak.

