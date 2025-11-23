Amerika Birleşik Devletleri'nin Ohio eyaletinde bir bakım evinde yaşayan James Stewart, bir ay boyunca tuvalete çıkamadığı için bağırsaklarında yaklaşık 9 kilogram dışkı birikmesi sonucu şiddetli kabızlıktan öldü.

41 yaşındaki adam, bir bakım evinde kalıyordu ve ailesine göre Stewart'ın yaşadığı problemler oradaki çalışanlarca görmezden gelindi. Bu nedenle ailesi, 41 yaşındaki adamın ölümünün “tamamen önlenebilir” olduğunu belirterek dava açtı.

James'in yaşadığı bakım evinde çalışan personelin, 15 Kasım 2024'teki ölümünden önce, aşırı şişkinlik ve olağandışı davranışlar gibi işaretleri görmezden geldiği iddia edildi.

AİLE DAVA AÇTI

James, günlük gözetim ve yardıma ihtiyaç duyduğu için bir bakım evinde yaşıyordu. Independent'a göre James'in ayrıca, "zihinsel ve/veya gelişimsel engelleri" ve bilinen bir "kabızlık geçmişi" vardı. James, sindirim sisteminde ciddi yan etkilere neden olan ilaçlar kullanıyordu.

Davada, personelin James'in kabızlık şikayetlerini görmezden geldiği iddia edildi. Personelin, James'in hasta olduğunu ve ölümünden önceki günlerde alışılmadık davranışlarda bulunduğunu fark ettiği bildirildi. The Mirror'da yer alana habere göre dava dilekçesinde James'in, "morali bozuk, enerjisi düşük ve ağrıdan şikayetçi" olduğu belirtiliyordu. Karnı şişmişti ve karnında morluklar olduğu bildiriliyordu.

Daha sonra yatak odasında baygın halde bulundu ve yakındaki bir hastaneye kaldırıldı. Stewart'ın hayatını kaybettiği açıklandı.