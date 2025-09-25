Henüz 9 yaşındayken toprağa vermişti! Ebru Şallı oğlunu doğum gününde andı ‘Tarifsiz özlüyorum’

Her zaman oğluna olan özlemini anlatan Ebru Şallı, oğlu Pars’ın doğum gününü sosyal medya hesabından kutladı.

Şallı’nın 9 yaşındaki oğlu Pars, 4 yıldır yaşam mücadelesi verdiği lenfoma kanserine 2020 yılında yenik düştü. Oğlunun ölümünden sonra zor günler geçiren Şallı, oğluna olan özlemini sık sık sosyal medya hesabından dile getirdi.

“BİR YILDIR HASTALIKLA MÜCADELE EDİYORUZ”

Ünlü manken 2019 yılında verdiği bir röportajda oğlunun hatalığını anlatmıştı. Küçük oğlu Parsı halsizlik ve kemik ağrıları nedeniyle doktora götürdüğünü söyleyen Şallı, teşhisin ardından bir yıldır ailece hastalıkla mücadele ettiklerini anlattı.

PROGRAMDA GÖZYAŞLARINA BOĞULMUŞTU

Pars’ın ölümünden sonra katıldığı programda gözyaşlarına boğulan Ebru Şallı, "Tanıyan Pars’tan çok etkilenirdi. Gerçek bir melekti. Dokuz yıl bir melek ile yaşamışım” demişti.

EBRU ŞALLI KİMDİR?

Ebru Şallı, Türk model, pilates eğitmeni, televizyon sunucusu ve eski güzellik yarışması birincisi. Ünlü manken Ebru Şallı 1977 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Nişantaşı Kız Lisesi'nden 1996 yılında mezun olan Şallı, üniversite eğitimine devam etmedi. Kariyerine 1993'te fotomodellik yaparak başlayan Şallı, 1995 yılında Queen of Turkey (Miss Turkey) yarışmasında Türkiye güzeli seçildi. Ebru Şallı Türkiye güzeli seçilmesinin ardından mankenlik, fotomodellik ve sunuculuk yaptı. Öte yandan Ebru Şallı, pilates ve sağlıklı yaşam alanında egzersiz videoları ve kitaplar hazırladı.

Özel hayatıyla da gündeme gelen Şallı üç evlilik yaptı. İlk olarak 1997'de şarkıcı Ozan Orhon ile evlendi. 1998 yılında ayrıldı. İkinci evliliği 2002'de iş insanı Harun Tan ile yaptı, bu evlilikten Beren ve Pars adında iki oğlu dünyaya geldi. Şallı, Harun Tan ile 2013 yılında boşandı. Üçüncü evliliğini ise 2019'da Uğur Akkuş ile gerçekleştirdi.