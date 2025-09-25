Henüz 9 yaşındayken toprağa vermişti! Ebru Şallı oğlunu doğum gününde andı ‘Tarifsiz özlüyorum’

Düzenleme: Hande Karacan
Henüz 9 yaşındayken toprağa vermişti! Ebru Şallı oğlunu doğum gününde andı ‘Tarifsiz özlüyorum’

2020 yılında 9 yaşındaki oğlu Pars'ı lenfoma nedeniyle kaybeden ünlü manken Ebru Şallı oğlunu doğum gününde andı. Evlat acısıyla zor günler geçiren Şallı, sosyal medya hesabından oğlunun fotoğraflarını peş peşe paylaştı.

Her zaman oğluna olan özlemini anlatan Ebru Şallı, oğlu Pars’ın doğum gününü sosyal medya hesabından kutladı.

jhu.jpg

Şallı’nın 9 yaşındaki oğlu Pars, 4 yıldır yaşam mücadelesi verdiği lenfoma kanserine 2020 yılında yenik düştü. Oğlunun ölümünden sonra zor günler geçiren Şallı, oğluna olan özlemini sık sık sosyal medya hesabından dile getirdi.

7u7u.jpg

“BİR YILDIR HASTALIKLA MÜCADELE EDİYORUZ”

Ünlü manken 2019 yılında verdiği bir röportajda oğlunun hatalığını anlatmıştı. Küçük oğlu Parsı halsizlik ve kemik ağrıları nedeniyle doktora götürdüğünü söyleyen Şallı, teşhisin ardından bir yıldır ailece hastalıkla mücadele ettiklerini anlattı.

8.jpg

PROGRAMDA GÖZYAŞLARINA BOĞULMUŞTU

Pars’ın ölümünden sonra katıldığı programda gözyaşlarına boğulan Ebru Şallı, "Tanıyan Pars’tan çok etkilenirdi. Gerçek bir melekti. Dokuz yıl bir melek ile yaşamışım” demişti.

y6.jpg

EBRU ŞALLI KİMDİR?

Ebru Şallı, Türk model, pilates eğitmeni, televizyon sunucusu ve eski güzellik yarışması birincisi. Ünlü manken Ebru Şallı 1977 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Nişantaşı Kız Lisesi'nden 1996 yılında mezun olan Şallı, üniversite eğitimine devam etmedi. Kariyerine 1993'te fotomodellik yaparak başlayan Şallı, 1995 yılında Queen of Turkey (Miss Turkey) yarışmasında Türkiye güzeli seçildi. Ebru Şallı Türkiye güzeli seçilmesinin ardından mankenlik, fotomodellik ve sunuculuk yaptı. Öte yandan Ebru Şallı, pilates ve sağlıklı yaşam alanında egzersiz videoları ve kitaplar hazırladı.

Özel hayatıyla da gündeme gelen Şallı üç evlilik yaptı. İlk olarak 1997'de şarkıcı Ozan Orhon ile evlendi. 1998 yılında ayrıldı. İkinci evliliği 2002'de iş insanı Harun Tan ile yaptı, bu evlilikten Beren ve Pars adında iki oğlu dünyaya geldi. Şallı, Harun Tan ile 2013 yılında boşandı. Üçüncü evliliğini ise 2019'da Uğur Akkuş ile gerçekleştirdi.

u-001.jpg

Son Haberler
İran'da BM yaptırımlarına günler kala döviz ve altın rekoru!
İran'da BM yaptırımlarına günler kala döviz ve altın rekoru!
İddia beklenen oranları açıkladı! Galatasaray Alanyaspor'a karşı mutlak favori
İddia beklenen oranları açıkladı! Galatasaray Alanyaspor'a karşı mutlak favori
Batı Karadeniz’de fırtına uyarısı
Batı Karadeniz’de fırtına uyarısı
Türk futbolu Avrupa'da dibe vurdu! Galatasaray ve Fenerbahçe '35'te takıldı
Türk futbolu Avrupa'da dibe vurdu! Galatasaray ve Fenerbahçe '35'te takıldı
Polis kavgayı ayırmak için silah kullandı! Kimse şikayetçi olmadı: 1 kişi yaralandı
Polis kavgayı ayırmak için silah kullandı! Kimse şikayetçi olmadı: 1 kişi yaralandı