Nilperi Şahinkaya bu sefer derin yırtmacı ile olay oldu. Hep bikiniyle olacak değil ya
Nilperi Şahinkaya bu sefer derin yırtmacı ile olay oldu. Hep bikiniyle olacak değil ya
Öyle Bir Geçer Zaman ki dizisindeki Mesude rolüyle akıllara kazınan ve Erşan Kuneri'de Seyyal rolü ile ününe ün katan Nilperi Şahinkaya, son zamanların popüler isimlerinden biri oldu. Bu yaz tatil pozlarıyla sık sık adından söz ettiren Şahinkaya, bu defa şıklığıyla gündeme geldi.
Galeri Giriş: 11 Eylül 2022 Pazar - 14:00 Son Güncelleme: 11 Eylül 2022 Pazar - 15:27