11 Eylül 2022 Pazar
İstanbul Hava durumu İstanbul 24°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Foto Galeri
  • >
  • Nilperi Şahinkaya bu sefer derin yırtmacı ile olay oldu. Hep bikiniyle olacak değil ya

Nilperi Şahinkaya bu sefer derin yırtmacı ile olay oldu. Hep bikiniyle olacak değil ya

Öyle Bir Geçer Zaman ki dizisindeki Mesude rolüyle akıllara kazınan ve Erşan Kuneri'de Seyyal rolü ile ününe ün katan Nilperi Şahinkaya, son zamanların popüler isimlerinden biri oldu. Bu yaz tatil pozlarıyla sık sık adından söz ettiren Şahinkaya, bu defa şıklığıyla gündeme geldi.

Galeri Giriş: 11 Eylül 2022 Pazar - 14:00
Son Güncelleme: 11 Eylül 2022 Pazar - 15:27
Takip Et
1/27

2/27

2010 yılında yayınlanan Öyle Bir Geçer Zaman ki dizisi ile seyircilerin aklına kazınan Nilperi Şahinkaya son zamanların popüler isimlerinden biri haline geld.

3/27

Gerek ekran önünde gerek sosyal medyada takip edilen isim, derin yırtmaçlı pozuyla nefes kesti.

4/27

Nilperi Şahinkaya, Öyle Bir Geçer Zaman ki dizisinde 'Mesude' rolüne hayat vermişti.

5/27

Şimdilerin popüler oyuncusu Şahinkaya yıllar içerisinde Kiraz Mevsimi, Yasak Elma, Yeni Hayat gibi projelerde de rol aldı.

6/27

.Son olarak Cem Yılmaz’ın Erşan Kuneri dizisinde rol alan güzel oyuncu Seyyal rolüyle dikkat çekmişti.

7/27

Ödüllü oyuncu Şahinkaya'nın Instagram'da 1 milyonu aşkın takipçisi bulunuyor

8/27

Nilperi Şahinkaya sosyal medya pozlarıyla da adından söz ettiriyor.

9/27

Nilperi Şahinkaya yırtmaçlı elbisesiyle poz verdi.İşte o paylaşım.

10/27

11/27

12/27

13/27

14/27

15/27

16/27

17/27

18/27

19/27

20/27

21/27

22/27

23/27

24/27

25/27

26/27

27/27

GÜNÜN KARİKATÜRÜ
GÜNÜN KARİKATÜRÜ
EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Rusya Ukrayna'nın İzyum ve Balakley şehirlerindeki birliklerini geri çekiyor
1
﻿Rusya Ukrayna'nın İzyum ve Balakley şehirlerindeki birliklerini geri çekiyor
﻿Sedat Peker'in günlerdir sesi çıkmıyordu. Sağ kolu Emre Olur tek tweet attı
2
﻿Sedat Peker'in günlerdir sesi çıkmıyordu. Sağ kolu Emre Olur tek tweet attı
﻿Son anket ortaya çıktı. Cumhur İttifakı eridi
3
﻿Son anket ortaya çıktı. Cumhur İttifakı eridi
﻿Meteoroloji tüm yurdu uyardı. Kuvvetli sağanak yarından itibaren başlıyor
4
﻿Meteoroloji tüm yurdu uyardı. Kuvvetli sağanak yarından itibaren başlıyor
﻿İYİ Partili başkana hastane önünde saldırı
5
﻿İYİ Partili başkana hastane önünde saldırı
﻿Fatih Portakal'dan İsmail Kahraman'ı 3 gün uyutmayacak paylaşım
6
﻿Fatih Portakal'dan İsmail Kahraman'ı 3 gün uyutmayacak paylaşım
﻿AKP Gençlik Kolları'nın yalanına Meral Akşener’den sert tepki. Bu zihniyet İstanbul'u kaybettiğinden beri kendini toparlayamadı!
7
﻿AKP Gençlik Kolları'nın yalanına Meral Akşener’den sert tepki. Bu zihniyet İstanbul'u kaybettiğinden beri kendini toparlayamadı!
﻿Metin Diyadin istifa etti
﻿Metin Diyadin istifa etti
﻿Metin Diyadin istifa etti
﻿Traktörden düşen kişi yaşamını yitirdi. Sürücü gözaltında 
﻿Traktörden düşen kişi yaşamını yitirdi. Sürücü gözaltında 
﻿Traktörden düşen kişi yaşamını yitirdi. Sürücü gözaltında 
﻿Eski CHP'li milletvekili hayatını kaybetti
﻿Eski CHP'li milletvekili hayatını kaybetti
﻿Eski CHP'li milletvekili hayatını kaybetti
﻿Kasımpaşa-Galatasaray maçının VAR hakemi belli oldu
﻿Kasımpaşa-Galatasaray maçının VAR hakemi belli oldu
﻿Kasımpaşa-Galatasaray maçının VAR hakemi belli oldu
BUNLAR DA İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
﻿Yunanistan'ın saldırdığı gemi Mavi Marmara çıktı
﻿Yunanistan'ın saldırdığı gemi Mavi Marmara çıktı
﻿Yunanistan'ın saldırdığı gemi Mavi Marmara çıktı
﻿11 Eylül: Tarihi değiştiren gün. 11 Eylül 2001'de neler yaşandı
﻿11 Eylül: Tarihi değiştiren gün. 11 Eylül 2001'de neler yaşandı
﻿11 Eylül: Tarihi değiştiren gün. 11 Eylül 2001'de neler yaşandı
﻿Nilperi Şahinkaya bu sefer derin yırtmacı ile olay oldu. Hep bikiniyle olacak değil ya
﻿Nilperi Şahinkaya bu sefer derin yırtmacı ile olay oldu. Hep bikiniyle olacak değil ya
﻿Nilperi Şahinkaya bu sefer derin yırtmacı ile olay oldu. Hep bikiniyle olacak değil ya
﻿Ebru şahin eşi Cedi Osman'a sahip çıktı Milli basketbolcu Buğrahan Tuncer'in açıklamalarına tepki gösterdi.
﻿Ebru şahin eşi Cedi Osman'a sahip çıktı Milli basketbolcu Buğrahan Tuncer'in açıklamalarına tepki gösterdi.
﻿Ebru şahin eşi Cedi Osman'a sahip çıktı Milli basketbolcu Buğrahan Tuncer'in açıklamalarına tepki gösterdi.
﻿Prof. Dr. Ayaz acil diyerek duyurdu. Saniye saniye görüntülendi
﻿Prof. Dr. Ayaz acil diyerek duyurdu. Saniye saniye görüntülendi
﻿Prof. Dr. Ayaz acil diyerek duyurdu. Saniye saniye görüntülendi
﻿Bilim dünyası şokta. Hititlerin başkentinde 3500 yıllık keşif Yüzlercesi bulundu
﻿Bilim dünyası şokta. Hititlerin başkentinde 3500 yıllık keşif Yüzlercesi bulundu
﻿Bilim dünyası şokta. Hititlerin başkentinde 3500 yıllık keşif Yüzlercesi bulundu
﻿Kocasını mutlu edecek 3 metres arıyor. Asgari ücret verecek. Bu kadarı da pes dedirtti
﻿Kocasını mutlu edecek 3 metres arıyor. Asgari ücret verecek. Bu kadarı da pes dedirtti
﻿Kocasını mutlu edecek 3 metres arıyor. Asgari ücret verecek. Bu kadarı da pes dedirtti
﻿Mauro Icardi'nin model olan eşi Wanda Nara'nın fotoğrafları olay oldu .Galatasaray'dan istedikleriyle gündeme gelmişti
﻿Mauro Icardi'nin model olan eşi Wanda Nara'nın fotoğrafları olay oldu .Galatasaray'dan istedikleriyle gündeme gelmişti
﻿Mauro Icardi'nin model olan eşi Wanda Nara'nın fotoğrafları olay oldu .Galatasaray'dan istedikleriyle gündeme gelmişti
﻿Son anket ortaya çıktı. Cumhur İttifakı eridi
﻿Son anket ortaya çıktı. Cumhur İttifakı eridi
﻿Son anket ortaya çıktı. Cumhur İttifakı eridi
﻿4 bin lira indirimi duydular 12 saat kuyrukta beklediler. Zafer nidaları yükseldi
﻿4 bin lira indirimi duydular 12 saat kuyrukta beklediler. Zafer nidaları yükseldi
﻿4 bin lira indirimi duydular 12 saat kuyrukta beklediler. Zafer nidaları yükseldi
﻿MasterChef Hamza'dan kötü haber. Böbreklerini kaybetmişti
﻿MasterChef Hamza'dan kötü haber. Böbreklerini kaybetmişti
﻿MasterChef Hamza'dan kötü haber. Böbreklerini kaybetmişti
﻿Faruk Peker yıllar sonra Müjde Ar'la çektiği tecavüz sahnesi hakkında konuştu. O yıllarda olay olmuştu
﻿Faruk Peker yıllar sonra Müjde Ar'la çektiği tecavüz sahnesi hakkında konuştu. O yıllarda olay olmuştu
﻿Faruk Peker yıllar sonra Müjde Ar'la çektiği tecavüz sahnesi hakkında konuştu. O yıllarda olay olmuştu
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.