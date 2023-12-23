Irak şehidi Yasin Karaca'nın evi görenleri kahretti. Hep mi garibanı şehit olur bu vatanın

Milli Savunma Bakanlığı, Kuzey Irak’ta görevli 6 askerimizin şehit olduğunu açıkladı.

Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe Kilit Harekatı bölgesinde PKK’lı teröristlerin saldırısı sonucu Piyade Sözleşmeli Er Yasin Karaca da şehit oldu.

Karaca'nın acı haberi, Tokat’ın Almus ilçesine bağlı Ormandibi köyünde yaşayan ailesine ulaştı.

Şehidin baba ocağına Türk bayrağı asıldı.

Zahide ve Ahmet Karaca çiftinin 7 çocuğundan biri olan Yasin Karaca'nın memleketinde bugün son yolculuğuna uğurlanacağı öğrenildi.