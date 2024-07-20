Hepatit vakalarındaki artış sürüyor

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Hepatit vakalarındaki artış sürüyor

Tacikistan Sağlık Bakanlığı'na göre ülkede viral hepatit vakalarının sayısı artıyor. Devlet Gastroenteroloji Enstitüsü'nün araştırması, yetişkinler arasında hepatit B prevalansının %4 ila %6, hepatit C'nin ise %3 ila %5 arasında değiştiğini gösteriyor.

Uzmanlar, Tacikistan'da hepatit C virüsünün 1b, 2a ve 3a genotiplerinin en yaygın olduğunu belirtiyor. Buna rağmen, modern antiviral ilaçlar sayesinde kronik hepatit C hastalarının %95-100'ü tamamen iyileşiyor. Hepatit B hastaları yakından takip edilir ve karaciğer durumlarına ve viral yük düzeylerine göre antiviral tedavi uygulanır.

Viral hepatitin çeşitli türleri vardır: A, B, C, D, E, F ve G. Hepatit A ve E, ağızdan bulaşan, karaciğeri ve dalağı etkileyen, toksik semptomlara ve karaciğerde şişmeye neden olan ciddi bulaşıcı hastalıklardır.

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