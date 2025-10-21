Sabah gözünü açar açmaz parmağın otomatik olarak o mor-turuncu ikona gidiyor mu?

Hani bir bakayım kim ne paylaşmış diye başlıyoruz ya güne... O an, Instagram artık bir uygulamadan ziyade hayatımızın bir parçası oluveriyor.

Instagram bir insan olsaydı, nasıl biri olurdu? Eğlenceli mi, havalı mı, yoksa biraz gösteriş meraklısı mı?

Bu sorunun cevabı aslında hepimizin içinde gizli.

Hepimiz Instagram’la farklı bir ilişki kuruyoruz. Kimi için günlük tutmak gibi, kimi için vitrin. Kimi hikâye atarken içini döküyor, kimi sadece sessizce izliyor.

Genel tabloya bakınca, Instagram’ın enerjik, heyecanlı, coşkulu bir karakteri olduğu ortada. Tam bir parti insanı. Eğlenmeyi biliyor, dikkat çekmeyi seviyor, her zaman trendlerin peşinde.

Samimiyet kısmına gelince... orada işler biraz değişiyor.

Instagram belki çok eğlenceli ama o kadar da yakın hissettirmiyor. Fotoğrafların arkasında bir mesafe var. Hepimiz biraz rol yapıyoruz. Kahvemizi öyle güzel ışıkta çekiyoruz ki, bir an kendimiz bile inanıyoruz o anın mükemmel olduğuna.

Oysa belki hemen öncesinde sinir olduk, belki de o kahve buz gibi. Instagram, bize kendimizi göstermek için bir sahne veriyor ve sahne ışıkları parlaklaştıkça, samimiyet biraz soluyor sanki.

Kadınlar Instagram’da erkeklerden çok daha fazla zaman geçiriyorlar. Hatta öyle ki pek çok kadın günde birkaç saatini orada harcıyor. Yalnızca gezip bakmanın ötesinde; paylaşmak, etkileşim kurmak, kendi küçük dünyasını anlatmak için.

Erkeklerse biraz daha geriden izliyor, daha gözlemci bir rolde. Belki onlar için Instagram bir araç, kadınlar içinse bir alan, bir ifade biçimi.

Yaş farkı da büyük rol oynuyor. Gençler, özellikle 25 yaş altı, Instagram’ın enerjisini taşıyan grup. Onlar orada paylaşmakla kalmıyor, kendilerini de inşa ediyorlar. Profil düzenleri, filtre seçimleri, takip ettikleri hesaplar… Hepsi kim olduklarına dair küçük ipuçları veriyor. Instagram onlar için bir albüm yerine bir kimlik kartı gibi. Ben buyum demenin yeni hali.

Zaman geçtikçe işler değişiyor. Uygulamayı uzun süredir kullananlar için Instagram biraz daha soğuk hale geliyor. O baştaki eğlenceli arkadaş zamanla mesafeli birine dönüşüyor.

Artık her şey fazla planlı, fazla düzenli. Fotoğraflar profesyonel, cümleler ölçülü, hikâyeler estetik. Gerçeklikten uzaklaşan bir parıltı var ortada. Eskiden samimi gelen şeyler şimdi biraz yapay hissediliyor.

Eğitim seviyesi arttıkça insanlar Instagram’ı daha az içten buluyorlar. Belki de farkındalık arttıkça, perde arkasını daha net görüyoruz.

Ne kadar doğal görünüyor olsa da çoğu paylaşımın bir stratejisi, bir niyeti var. Farkında olmadan hepimiz küçük markalar gibiyiz orada.

Paylaşımlarımız, takipçilerimiz, beğeni sayılarımız… hepsi kendi imajımızı besliyor. Kısacası, markalaşmanın mini bir versiyonunu cebimizde yaşıyoruz.

Bu tabloya rağmen, Instagram hâlâ insanları bir araya getirmeyi başarıyor. Orada yalnızca gösteriş yok, bir anlatma ihtiyacı da var. Bazen sadece bir fotoğrafla kendimizi ifade ediyoruz. Bazen bir alıntı, bazen bir gün batımıyla ben buradayım diyoruz. Herkesin kendi sesi, kendi tarzı var.

Hal böyle olunca, Instagram'ın gücü daha net anlaşılıyor. Herkesin içinde biraz yaratıcı bir taraf var ve o taraf kendine bir sahne arıyor.

Yine de “Bu kadar paylaşımın içinde gerçek olan ne kadar?” sorusu akılda kalıyor…

Filtrelerin, pozların, düzenlenmiş karelerin arasında samimi bir an kalıyor mu? Belki de artık samimiyet, doğallık yerine, gerçekmiş gibi görünen doğallık haline geldi. Kim bilir, belki de bu da çağın yeni samimiyet anlayışıdır.

Yine de içten içe hepimiz o eski, filtresiz paylaşımları özlüyoruz. Kahkahaların gerçekten kahkaha olduğu, sofraların toplanmadan çekildiği zamanları… Şimdi her şey biraz fazla kusursuz. Oysa biraz kusur, biraz doğallık, insanı insana yaklaştırıyor. Belki de geleceğin trendi tam olarak bu olacak. Mükemmelliğin yerine içtenliğin peşine düşmek.

Instagram bize eğlence, yaratıcılık, estetik bir dünya sundu. Bununla birlikte hepimizi küçük birer marka haline getirdi. Her story, her reel küçük bir tanıtım filmi gibi. Hepimiz hem izleyici hem oyuncuyuz. Bazen sahne ışıklarının altında parlıyoruz, bazen kuliste soluklanıyoruz. Ama oyun devam ediyor.

Gün sonunda dönüp baktığımızda fark ediyoruz ki, Instagram hepimizin aynası olmuş. O coşkulu, havalı, bazen abartılı ama bir o kadar da dikkat çekici karakter biraz da biziz. Belki o yüzden vazgeçemiyoruz. Çünkü her kaydırışta biraz kendimize bakıyoruz…