Hepimizi kandırmışlar! Ünlü doktorlar gerçekleri açıkladı...

Türkiye'de halk arasında yaygın olarak doğru kabul edilen birçok sağlık bilgisi aslında birer efsaneden ibaret. Bu yanlış bilgileri masaya yatıran uzman doktorlar, YouTube’daki ‘Tepkikolik’ kanalında izleyicilerin merak ettiği soruları cevapladı.

Genel Cerrahi Uzmanı Dr. Murat Aksoy, Kalp Damar Cerrahı Prof. Dr. Yavuz Yörükoğlu ve Onkoloji Uzmanı Dr. Yavuz Dizdar Türkiye'de halk arasında yaygın olarak doğru kabul edilen birçok sağlık bilgisi aslında birer efsane olduğunu açıkladı.

İşte o efsaneler ve doktorların verdiği cevaplar:

PARMAK ÇITLATMAK KEMİK ERİMESİNE YOL AÇAR MI?

Hayır. Doktorlara göre bu ses, eklem içindeki hava kabarcıklarının yer değiştirmesinden kaynaklanıyor. Kemik erimesiyle bir ilgisi yok ve bu konuda bilimsel bir kanıt da bulunmuyor.

HAPŞURUNCA KALP DURUR MU?

Kalbin durduğu hissedilebilir ancak kalp durmaz. Hapşırma sırasında ritimde değişiklik olabilir, ancak kalbin tamamen durması söz konusu değil.

LAZER GÖZ AMELİYATI ZARARLI MI?

Bu bir şehir efsanesi. Ameliyatın zararlı olduğu düşüncesi yanlış. Bazı doktorlar estetik kaygılarla ya da tercihen gözlük kullanabiliyor. Uygun adaylarda lazer ameliyatı güvenle yapılabiliyor.

BALIKTAN SONRA SÜT ÜRÜNLERİ TÜKETMEK ZEHİRLENME YAPAR MI?

Hayır. Zehirlenme, süt ya da balığın bozuk olmasıyla ilgilidir. Sağlıklı ürünlerde böyle bir risk yok.

TERLİYKEN SOĞUK SU İÇMEK HASTA EDER Mİ?

Etmez. Soğuk su mikrop içermezse hastalık yapmaz. Asıl enfeksiyon nedeni mikroplardır. Soğuk su boğazda kasılma yapabilir ama doğrudan hastalık sebebi değildir.

YERE DÜŞEN YİYECEK 5 SANİYEDE MİKROP KAPMAZ MI?

Bu, zemin türüne göre değişir. Islak zeminlerde mikrop bulaşma riski daha fazladır. Kuru zeminde daha düşük ama yine de risk vardır.

HIÇKIRIĞI GEÇİRMEK İÇİN NEFES TUTMAK İŞE YARAR MI?

Evet, bazen işe yarayabilir. Fakat en etkili yöntem beklemektir. Nefes tutma ya da su içme gibi yöntemlerin etkisi kişiden kişiye değişebilir.

BEYNİN SADECE %10’U MU KULLANILIR?

Bu bilgi yanlış. Beyin genel olarak aktif çalışır. Bilimsel veriler, beynin tamamının çeşitli zamanlarda ve farklı görevlerde kullanıldığını gösteriyor.

SICAK HAVADA SICAK ÇAY İÇMEK FERAHLATIR MI?

Evet, kısmen doğru. Sıcak içecekler terlemeyi artırarak vücudun soğuma mekanizmasını devreye sokar. Bu da serinleme hissi oluşturabilir.

KÜÇÜK YAŞTA BASKETBOL OYNAMAK BOYU UZATIR MI?

Evet. Özellikle zıplamaya dayalı sporlar iskelet gelişimini destekler. Ancak boy uzunluğunda genetik en belirleyici faktördür.

ÇIPLAK AYAKLA GEZMEK KISIRLIK YAPAR MI?

Hayır. Bilimsel temeli olmayan bu inanışın tıbben hiçbir karşılığı yok.

ÇİĞ SUCUK YEMEK MİDEYE KURT DÜŞÜRÜR MÜ?

Modern işlenmiş sucuklarda bu risk oldukça düşüktür. Ancak çiğ ve hijyenik olmayan ürünlerde parazit riski olabilir.

YAKINDAN TELEVİZYON İZLEMEK GÖZLERİ BOZAR MI?

Eski televizyonlar için bu kısmen geçerli olabilir. Ancak günümüzde esas risk, telefona ve tabletlere uzun süre yakından bakmaktır. Bu, göz yorgunluğu ve miyopiyi artırabilir.