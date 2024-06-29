Hepsi indirimli uçacak. Bakanlık duyurdu

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı yeni anlaşmalarını açıkladı. Bakan Mahinur Özdemir Göktaş, THY Genel Müdürlük binasında imzaları attı.

Bakanlık ile AJet arasında anlaşma sağlandı. Yeni karara göre, tüm şehit yakınları, gazi ve gazi yakınları, malul ve malul yakınları ve engelliler indirimli bilet alabilecek.

Tüm şehit yakınları, gazi ve gazi yakınları, malul ve malul yakınlarına iç hat ile KKTC seferlerinde yüzde 50 indirim uygulanacak.

Dış hatta ise yüzde 20 indirim yapılacak. Engelliler de iç hat ve KKTC uçuşlarında yüzde 20, dış hatta yüzde 25 indirimli uçabilecek.

THY Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Bolat konuyla ilgili açıklama yaptı. Bolat, "Şehit yakınlarımıza, gazilerimize ve gazi yakınlarımıza yurt içi uçuşlarda yüzde 50, yurt dışı uçuşlarda ise yüzde 20 indirim sağlayacağız. Bu indirimlerden bugünden itibaren ofislerimiz veya çağrı merkezlerimizden faydalanabilecekler" dedi.

Bakan Göktaş ise “En başta engelli bireyler, şehit yakınları ve gazilere yönelik kapsamlı politikalar yürüttüklerine dikkat çeken Göktaş, "Bugün imzalayacağımız işbirliği çerçevesinde protokol imzalamak için bir aradayız.

Bu anlamda, Bakanlık olarak hizmetlerimize bir yenisini daha eklemenin mutluluğunu yaşıyoruz. İmzalayacağımız bu protokolün sağlayacağı kolaylıklardan faydalanan engelli, şehit yakını ve gazilerimiz için hayırlı olmasını diliyorum" açıklamasını yaptı.